Літак Ан-124, який бачили над Києвом, покинув Україну. Де він приземлився

Перебазування пройшло успішно

Літак Ан-124, який нещодавно бачили у небі над Києвом, приземлився у Німеччині. Борт перебазували в аеропорт у Лейпцигу.

Про це пише AeroTime. Зазначається, що літак успішно евакуювали з України 11 липня.

"Транспортний літак Антонов Ан-124-100 української авіакомпанії "Авіалінії Антонова" пролетів над Києвом 11 липня 2025 року, після чого приземлився в аеропорту Лейпциг/Галле (LEJ) у Німеччині", — йдеться у повідомленні.

Літак Ан-124

Лейпцинг на карті

Відомо, що цей літак мав реєстраційний номер UR‑82073, а летів за рейсом ADB9154. Саме цей борт бачили українці у небі над Києвом 11 липня вдень. Український літак перебазували не тільки через закритий повітряний простір та не можливість здійснювати польоти, а й задля збереження його цілісності.

Нагадаємо, що 11 липня радари зафіксували два літаючих об'єкти у небі над Україною. Одним з них ймовірніше і був борт Ан-124. За даними порталу, він прямував з Дніпра до Києва, а об 11:00 зник з радарів. Цікаво, що ці два об'єкти мали досить незвичайну кодову назву. Зокрема PTNPNH1 та PTNPNH2, що нагадують знамениту кричалку ультрас про очільника Росії Володимира Путіна.

У небі над Україною помітили літак

Докладно про те, що відомо про унікальний літак "Руслан", який пролетів над Києвом, розповідаємо у матеріалі.

Раніше "Телеграф" писав, коли ще цивільна авіація літала над Україною з початку вторгнення.