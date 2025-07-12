Літак Ан-124, який бачили над Києвом, покинув Україну. Де він приземлився
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Перебазування пройшло успішно
Літак Ан-124, який нещодавно бачили у небі над Києвом, приземлився у Німеччині. Борт перебазували в аеропорт у Лейпцигу.
Про це пише AeroTime. Зазначається, що літак успішно евакуювали з України 11 липня.
"Транспортний літак Антонов Ан-124-100 української авіакомпанії "Авіалінії Антонова" пролетів над Києвом 11 липня 2025 року, після чого приземлився в аеропорту Лейпциг/Галле (LEJ) у Німеччині", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що цей літак мав реєстраційний номер UR‑82073, а летів за рейсом ADB9154. Саме цей борт бачили українці у небі над Києвом 11 липня вдень. Український літак перебазували не тільки через закритий повітряний простір та не можливість здійснювати польоти, а й задля збереження його цілісності.
Нагадаємо, що 11 липня радари зафіксували два літаючих об'єкти у небі над Україною. Одним з них ймовірніше і був борт Ан-124. За даними порталу, він прямував з Дніпра до Києва, а об 11:00 зник з радарів. Цікаво, що ці два об'єкти мали досить незвичайну кодову назву. Зокрема PTNPNH1 та PTNPNH2, що нагадують знамениту кричалку ультрас про очільника Росії Володимира Путіна.
Докладно про те, що відомо про унікальний літак "Руслан", який пролетів над Києвом, розповідаємо у матеріалі.
Раніше "Телеграф" писав, коли ще цивільна авіація літала над Україною з початку вторгнення.