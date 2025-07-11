Над Києвом пролетів літак: коли ще цивільна авіація літала над Україною з початку вторгнення

Звуки цивільних літаків вже стали незвичними для жителів України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільної авіації — як для внутрішніх, так і для міжнародних рейсів. Попри це, протягом останніх трьох років неодноразово фіксувалися випадки появи цивільних літаків над територією України — з різних причин та з дотриманням певних безпекових протоколів.

Галасу в мережі наробив у п’ятницю, 11 липня, наробив проліт вантажного літака Ан-124 "Руслан". Літак побачили у небі над Києвом. "Телеграф" зібрав інформацію про випадки, коли цивільна авіація, попри обмеження, введені з лютого 2022 року, все ж перетинали повітряний простір країни.

Wizz Air: перегон літаків

У квітні 2022 року українська авіакомпанія "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72, 13 вересня 2022 року з України вилетів комерційний літак — Airbus A320 компанії Wizz Air, який тривалий час залишався на стоянці в аеропорту Львова. Судно з бортовим номером HA-LWS здійснило рейс до польського Катовіце.

У Flightradar24 зазначили, що транспондер літака було активовано лише після перетину кордону з Польщею — ймовірно, з міркувань безпеки. Цей політ не мав регулярного характеру, а був одиничною евакуаційною операцією з метою перегону судна.

Польоти через негоду

23 червня 2023 року літак польської чартерної авіакомпанії Enter Air, який виконував рейс E4 4665 з Познані до Анталії, на кілька хвилин увійшов у повітряний простір України. Як повідомили у самій авіакомпанії, це сталося з погодних причин — через грозу в Словаччині. За словами представників компанії, маршрут був узгоджений із диспетчерами у Братиславі. Літак пролетів над Закарпаттям поблизу населених пунктів Кострино, Вишка, Лумшори, Тур'я Пасіка, Нижнє Солотвино та Сюрте.

Рейс польської авіакомпанії з Познані до Анталії

Ще один подібний інцидент трапився 25 липня 2023 року. Турецький літак авіакомпанії BBN Airlines із норвезькими туристами на борту, прямував з Осло до Анталії. Через сильний шторм у Центральній Європі екіпаж ухвалив рішення змінити маршрут і увійшов у повітряний простір України — з північно-східної Угорщини через південний захід України, далі літак вирушив у бік Румунії. У компанії заявили, що інцидент був одиничним і пообіцяли вжити заходів, аби запобігти подібному в майбутньому.

Boeing з "Борисполя"

19 грудня 2023 року з аеропорту "Бориспіль" здійснив виліт Boeing 777-300 — літак був зафрахтований компанією Skyline Express і виконав технічний перегін без вантажу та пасажирів. За даними аеропорту, це був четвертий подібний виліт із "Борисполя" за весь час повномасштабної війни. Політ відбувався згідно з дозволом та з дотриманням усіх заходів безпеки, і не був пов’язаний з відновленням авіаперевезень.

Літак із позивним Welcome

21 квітня 2025 року над Львовом українці помітили ще один цивільний літак, який виконував складний маршрут із кількома петельними траєкторіями, що на мапі виглядали як "квітка" або навіть силует людини. Згодом у Міністерстві розвитку громад підтвердили, що це був літак, який здійснював польоти в межах програми перевірки аеронавігаційного обладнання. Позивний борту — Welcome.

Маршрут літака з позивним "Welcome" на Львівщині

Ryanair готується повернутися до України після завершення війни: компанія вже має детальний план

Один із найбільших авіаперевізників Європи, ірландський лоукостер Ryanair, заявив про готовність відновити польоти в Україну протягом 4–6 тижнів після завершення бойових дій. Про це повідомив виконавчий директор компанії Майкл О’Лірі, зазначивши, що Ryanair має амбітний план повернення на український ринок.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі

О’Лірі підкреслив, що запуск польотів буде можливим лише після офіційного припинення війни, адже без відповідного дозволу Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA) авіасполучення неможливе. Ryanair планує зосередити увагу на Києві та Львові, де інфраструктура аеропортів частково відновлюється щотижня. У компанії заявили про намір запустити близько 24 маршрутів, зокрема шляхом перенаправлення літаків із Лондона (Станстед) і Парижа (Орлі). Водночас щодо Одеси прогнози обережніші — відновлення польотів туди залежатиме від рівня пошкоджень летовища.

Коли відновлять роботу українські аеропорти

На державному рівні говорити про конкретні дати поки що зарано. У Міністерстві розвитку громад та територій чітко зазначили, що відкриття авіасполучення можливе лише після створення достатніх умов безпеки, зокрема наявності засобів протиповітряної оборони поблизу аеропортів. Зараз же, як у Львові, так і в інших регіонах, йдеться лише про технічну підтримку авіаційної інфраструктури та навчання персоналу.

Аеропорт "Львів" залишається одним із найперспективніших для відновлення польотів, але його керівництво наголошує, що навіть у 2025 році безпекова ситуація не дозволяє розпочати жодні комерційні рейси. Аналогічна ситуація і у Вінниці — аеропорт нині перебуває на реконструкції відповідно до постанови Кабміну ще з 2016 року. Поновлення польотів можливе тільки після завершення всіх ремонтних робіт, сертифікації та впровадження організаційних заходів.

У філії "Міжнародного аеропорту Івано-Франківськ" уточнили, що для швидкого запуску рейсів необхідно виконати кілька кроків: сертифікувати аеродроми, підготувати інфраструктуру, відновити обладнання та завершити підготовку персоналу. За оцінками, перепідготовка служб триватиме від 7 до 12 днів, а загальна технічна та кадрова підготовка — до трьох місяців.

У Черкасах ситуація ще менш визначена. У Департаменті регіонального розвитку Черкаської ОДА повідомили, що жодні передумови для відновлення роботи КП "Аеропорт Черкаси" поки не створено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю, 11 липня, в повітряному просторі України спостерігали не лише транспортний літак Ан-124 "Руслан". За даними авіарадарів, у небі також зафіксували два невстановлених об'єкти.