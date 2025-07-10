"Це страшніше за брехню": Чмут розкрив одну з головних проблем ЗСУ

Через це у всіх необ'єктивна інформація

В українській армії досі залишається проблема, про яку відкрито говорять одиниці. Це не лише брехня, а страх говорити правду.

Люди бояться наслідків за чесність, а не помиляються випадково. Про це керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Керівник фонду пояснив, що за правду у війську можуть карати не лише словами. Командирів знімають з посад, відправляють у резерв, переводять на небезпечні напрямки або навіть відкривають справи. Через це багато хто мовчить, навіть коли ситуація критична.

Чмут додав, що іноді командирам простіше приховати факт втрати позицій. У результаті туди направляють нові підрозділи, які не знають реального стану речей. Їх можуть знищити, бо вони потрапляють на території, які вже контролює противник.

Через це, за його словами, українське військо може зазнавати втрат, яких можна було б уникнути. Основна причина — небажання або страх сказати правду.

Також він припустив, що через страх говорити відверто, в Генеральному штабі та інших структурах може бути спотворена картина того, що відбувається на фронті. "Я думаю, у всіх необ’єктивна інформація", — підсумував Тарас Чмут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф писав, що Тарас Чмут порівняв позиції України та Росії на фронті. Його висновки виявилися не надто втішними.