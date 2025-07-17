Таємно повернувся до України та вступив до університету: як виглядає старший онук Віктора Ющенка (фото)

Онук Ющенко вирішив здобувати освіту в Україні

У колишнього президента України Віктора Ющенка — велика і міцна родина. Він не лише багатодітний батько, а й щасливий дідусь. У політика вже п'ятеро онуків, серед яких — двоє хлопчиків. І старшому онукові Віктору у січні цього року виповнилося 20 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Віктор Ющенко-молодший та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці.

Як виглядає старший онук Віктора Ющенка

Дочка третього президента України Віктора Ющенка подарувала йому трьох онуків — Доменіку (1998 року), Віктора-молодшого (2005 року) та Андріана (2009 року). Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, молодший онук експрезидента закінчував школу.

Онуки Віктора Ющенка

До початку війни Віктор розглядав вступ до одного з українських вищих навчальних закладів. Однак ситуація в країні на початку 2022 року була вкрай нестабільною — було незрозуміло, які університети працюватимуть, у якому форматі пройде навчання і чи взагалі воно буде безпечним. Тож мама запропонувала синові вирушити на навчання за кордон, де було більше можливостей, а головне — зіграв фактор безпеки.

Який вигляд має старший онук Віктора Ющенка

"Що за наука онлайн в університеті, скажіть мені? Треба фахівців нам мати, а не просто відсидіти. Я йому кажу: "У мене є друзі в Торонто. Давай я тебе відправлю в Торонто", — розповіла в інтерв’ю "Гордону" Віталіна Ющенко.

Віктор Ющенко-молодший таємно повернувся до України

За словами матері, син погодився поїхати на навчання до Канади. Разом вони дісталися Відня, звідки вона проводила його на літак. На той момент Віктору було 17 років.

Дочка Віктора Ющенка зазначила, що її син — товариський та самостійний хлопець, не боїться жодної роботи, тож у Торонто його добре прийняли. Проте за два місяці він несподівано зателефонував і повідомив, що вже в Україні.

Онук Віктора Ющенка навчається в університеті м.Києва. Т. Шевченка

Онук експрезидента таємно повернувся до України, прийнявши для себе усвідомлене рішення — здобувати вищу освіту на батьківщині. Мама не стала його відмовляти та допомогла швидко оформити всі необхідні документи для вступу.

Так, Віктор Ющенко-молодший став студентом третього курсу університету імені Тараса Шевченка. Нині він живе у Києві, на Оболоні. За словами Віталіни, ночами він зазвичай відключає телефон — щоб ніхто не турбував із питаннями, чи спустився він в укриття чи ні.

Віктор Ющенко зі своїм онуком

Експрезидент України Віктор Ющенко був радий тому, що старший онук має таку проукраїнську позицію і його рішення повернутися додому він сприйняв з повагою

"Це його рішення, і ми його ухвалили. Сваритися зі здоровим хлопцем – та й з молодшими – я не сварюся", — наголосила Віталіна Ющенко.

Як виглядає Віктор Ющенко-молодший

Старший онук третього президента веде закритий спосіб життя. Зрідка його фотографії можна побачити на сторінці мами в Instagram.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає старший син Віктора Ющенка і де він зараз. Андрій був одружений з Єфросиніною і фігурував у гучних скандалах.