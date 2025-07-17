Тайно вернулся в Украину и поступил в университет: как выглядит старший внук Виктора Ющенко (фото)

Внук Ющенко решил получать образование в Украине

У бывшего президента Украины Виктора Ющенко — большая и крепкая семья. Он не только многодетный отец, но и счастливый дедушка. У политика уже пятеро внуков, среди которых — двое мальчиков. И старшему внуку Виктору в январе этого года исполнилось 20 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Виктор Ющенко-младший и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности.

Как выглядит старший внук Виктора Ющенко

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко подарила ему троих внуков — Доменику (1998 года рождения), Виктора-младшего (2005) и Андриана (2009). Когда началась полномасштабное вторжение России, младший внук экс-президента как раз заканчивал школу.

Внуки Виктора Ющенко

До начала войны Виктор рассматривал поступление в один из украинских высших учебных заведений. Однако ситуация в стране в начале 2022 года была крайне нестабильной — было непонятно, какие университеты будут работать, в каком формате пройдет обучение и будет ли оно вообще безопасным. Поэтому мама предложила сыну отправиться на учебу за границу, где было больше возможностей, а главное — сыграл фактор безопасности.

Как выглядит старший внук Виктора Ющенко

"Что за наука онлайн в университете, скажите мне? Надо специалистов нам иметь, а не просто отсидеть. Я ему говорю: "У меня есть друзья в Торонто. Давай я тебя отправлю в Торонто"", — рассказала в интервью "Гордону" Виталина Ющенко.

Виктор Ющенко-младший тайно вернулся в Украине

По словам матери, сын согласился поехать на учебу в Канаду. Вместе они добрались до Вены, откуда она проводила его на самолёт. На тот момент Виктору было 17 лет.

Дочь Виктора Ющенко отметила, что ее сын — общительный и самостоятельный парень, не боится никакой работы, поэтому в Торонто его хорошо приняли. Однако спустя два месяца он неожиданно позвонил и сообщил, что уже в Украине.

Внук Виктора Ющенко учится в университете м. Т. Шевченко

Внук экс-президента тайно вернулся в Украину, приняв для себя осознанное решение — получать высшее образование на родине. Мама не стала его отговаривать и помогла быстро оформить все необходимые документы для поступления.

Так Виктор Ющенко-младший стал студентом третьего курса университета имени Тараса Шевченко. Сейчас он живет в Киеве, на Оболони. По словам Виталины, по ночам он обычно отключает телефон — чтобы никто не беспокоил с вопросами, спустился ли он в укрытие или нет.

Виктор Ющенко со своим внуком

Экс-президент Украины Виктор Ющенко был рад тому, что у старшего внука такая проукраинская позиция и его решение вернуться домой он воспринял с уважением

"Это его решение, и мы его приняли. Ссориться со здоровым парнем – да и с младшими – я не ссорюсь", — подчеркнула Виталина Ющенко.

Как выглядит Виктор Ющенко-младший

Старший внук третьего президента ведет закрытый образ жизни. Изредка его фотографии можно увидеть на странице мамы в Instagram.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит старший сын Виктора Ющенко и где он сейчас. Андрей был женат на Ефросининой и фигурировал в громких скандалах.