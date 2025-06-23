На честь Ющенка називали вулиці в Україні? Скільки перейменовано та що з ними зараз

Він був президентом з 2005 по 2010 рік

В Україні чимало вулиць та парків названих на честь видатних діячів, науковців чи політиків. Деякі з них носять імена президентів нашої держави, до прикладу, Віктора Ющенка.

"Телеграф" розповість, скільки в Україні є вулиць на його честь та де вони знаходяться. Зауважимо, що Віктор Ющенко був третім президентом України з 2005 по 2010 рік.

Які вулиці названо на честь Ющенка

В Івано-Франківській області в селі Петрилів була вулиця Віктора Ющенка. Вона отримала свою назву з нагоди візиту президента України до села після повені влітку 2008 року. Це рішення ухвалила сільрада, але його розкритикували в Офісі резидента. І вже в листопаді того ж року вулицю було перейменовано на Злуки з нагоди 90-ї річниці створення ЗУНР.

Вулиця Злуки, раніше називалась Ющенка

Також є вулиця Віктора Ющенка у місті Батурин Ніжинському районі Чернігівської області. За радянських часів вона носила назву імені Петровського, у 1990-х — Центральна. У вересні 2008 року її перейменували.

Вулиця Ющенка у Чернігівської області

Ще у селі Хоружівка є вулиця Ющенків. Її так назвали у 2023 році на честь не тільки експрезидента Віктора Ющенка, а його родини. Адже Хоружівка, Сумська область, Недригайлівська громада — батьківщина родини Ющенків.

Вулиця Ющенків у Сумській області

Виходить, що наразі в Україні за офіційними даними всього дві вулиці названі на честь Ющенка. Одна на Чернігівщині, а інша — на Сумщині.

Нагадаємо, в країні-партнерці Росії була площа імені президента-втікача Віктора Януковича.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії є кілька вулиць Зеленського, які співзвучні з прізвищем чинного президента України Володимира Зеленського.