Землю під шикарний будинок купив за мішки зерна: як зараз виглядає дача Ющенка під Києвом

На території будинку є ферма, пасіка та вітряки

Багато українських політиків воліють жити за містом. Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко орендує будинок в елітному Козині, а колишній президент Віктор Ющенко має дачу в село Нові Безрадичі під Києвом. Територія маєтку досить велика і виглядає розкішно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особняк третього президента України, який він вибудовував близько 20 років. У мережі є фотографії, як виглядає дача Ющенка зовні та всередині.

Особняк Віктора Ющенка під Києвом

Ще до президентства, бувши головою Національного банку України, Віктор Ющенко придбав у селищі Нові Безрадичі сім соток землі за кілька мішків зерна. І розпочав будівництво. Спочатку на цьому місці знаходився скромніший будинок, але згодом Віктор Ющенко збудував величезний особняк і облагородив його територію.

Дача Віктора Ющенка під Києвом

"Все це я вибудовував близько 20 років. Ще коли я був головою Нацбанку, я проїжджав повз це місце, і дуже воно мені сподобалося. Я тоді сім соток купив всього за кілька мішків зерна", — сказав Ющенко.

Як виглядає маєток Віктора Ющенка у селі Нові Безрадичі

Ділянка маєтку третього президента України займає 3,5 га. На ньому є великий будинок, бджолина ферма, водоймище, сад, вітряки, столярна майстерня, тераса із зоною барбекю та будинок-музей, де зібрані українські предмети побуту.

У Ющенка величезний будинок та територія

У колекції Ющенка є гуцульський одяг, глиняний посуд, фігурки з національними мотивами, погруддя видатних українських діячів та інші елементи декору.

Віктор Ющенко має будинок-музей, фото "ТСН"

Колишній президент до 2014 року жив на державній дачі в Конча-Заспі, потім переїхав до особняка. Але на постійно основі Ющенко зараз не живе у маєтку, лише періодично відвідує.

Будинок-музей Ющенка має безліч національних деталей, фото "ТСН"

Щобільше, у березні 2025 року дача Ющенка здавалася в оренду за 2 тисячі доларів, але не уточнювалося, це сума за місяць чи за добу. Ріелтори не вказували, що будинок належить колишньому президентові, в оголошення наголошувалося, що це "місце, де творилася історія".

Будинок Ющенка у березні 2025 року здавали в оренду

Ще одна "підказка", яка вказує на те, що здавалася в оренду саме дача Ющенка — розташований за 500 метрів "найбільший музей історії України". Йшлося про музейний комплекс "Код нації", яким займався колишній глава держави.

Як виглядає дача Ющенка під Києвом усередині

Наразі оголошення про оренду особняка неактивне. Але на фотографіях з оголошення видно, що володіння оформлені дуже красиво. На першому поверсі знаходиться винний льох, пральня, спортзал та лазня. На другому — кухня, вітальня з каміном, тераса і навіть піч із лежанкою, а на третьому — спальні, вітальня, кабінет та галерея з картинами. Ще є четвертий поверх, де знаходиться каплиця, мансарда та кімната відпочинку.

Спальня у будинку Віктора Ющенка

"Телеграф" писав раніше, як виглядає особняк міністра МВС Віталія Захарченка під Києвом.