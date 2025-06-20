Землю під шикарний будинок купив за мішки зерна: як зараз виглядає дача Ющенка під Києвом
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На території будинку є ферма, пасіка та вітряки
Багато українських політиків воліють жити за містом. Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко орендує будинок в елітному Козині, а колишній президент Віктор Ющенко має дачу в село Нові Безрадичі під Києвом. Територія маєтку досить велика і виглядає розкішно.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особняк третього президента України, який він вибудовував близько 20 років. У мережі є фотографії, як виглядає дача Ющенка зовні та всередині.
Особняк Віктора Ющенка під Києвом
Ще до президентства, бувши головою Національного банку України, Віктор Ющенко придбав у селищі Нові Безрадичі сім соток землі за кілька мішків зерна. І розпочав будівництво. Спочатку на цьому місці знаходився скромніший будинок, але згодом Віктор Ющенко збудував величезний особняк і облагородив його територію.
"Все це я вибудовував близько 20 років. Ще коли я був головою Нацбанку, я проїжджав повз це місце, і дуже воно мені сподобалося. Я тоді сім соток купив всього за кілька мішків зерна", — сказав Ющенко.
Ділянка маєтку третього президента України займає 3,5 га. На ньому є великий будинок, бджолина ферма, водоймище, сад, вітряки, столярна майстерня, тераса із зоною барбекю та будинок-музей, де зібрані українські предмети побуту.
У колекції Ющенка є гуцульський одяг, глиняний посуд, фігурки з національними мотивами, погруддя видатних українських діячів та інші елементи декору.
Колишній президент до 2014 року жив на державній дачі в Конча-Заспі, потім переїхав до особняка. Але на постійно основі Ющенко зараз не живе у маєтку, лише періодично відвідує.
Щобільше, у березні 2025 року дача Ющенка здавалася в оренду за 2 тисячі доларів, але не уточнювалося, це сума за місяць чи за добу. Ріелтори не вказували, що будинок належить колишньому президентові, в оголошення наголошувалося, що це "місце, де творилася історія".
Ще одна "підказка", яка вказує на те, що здавалася в оренду саме дача Ющенка — розташований за 500 метрів "найбільший музей історії України". Йшлося про музейний комплекс "Код нації", яким займався колишній глава держави.
Наразі оголошення про оренду особняка неактивне. Але на фотографіях з оголошення видно, що володіння оформлені дуже красиво. На першому поверсі знаходиться винний льох, пральня, спортзал та лазня. На другому — кухня, вітальня з каміном, тераса і навіть піч із лежанкою, а на третьому — спальні, вітальня, кабінет та галерея з картинами. Ще є четвертий поверх, де знаходиться каплиця, мансарда та кімната відпочинку.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає особняк міністра МВС Віталія Захарченка під Києвом.