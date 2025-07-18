Не тільки комісія за оплату. За що ще банки здирають кошти з українців

За підсумками січня–травня поточного року банки отримали 65,52 млрд грн чистого прибутку

Основний дохід банків (майже 71%) складають процентні надходження. Комісійні доходи становлять близько 21%. Ще 6% забезпечують прибутки від торгівельних операцій та переоцінки цінних паперів.

Для довідки: процентні надходження банків — це доходи, які банк отримує від розміщення своїх грошових коштів під відсоток. Основні джерела процентних надходжень це кредитна та інвестиційна діяльність, міжбанківські операції та операції з центральним банком.

Такі дані наводить Центр економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс". Там також оцінили рівень операційної ефективності українських банків — це показник, який характеризує здатність банку оптимально використовувати свої ресурси для досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах.

"Співвідношення операційних витрат до доходів по системі становить 42,9%, що є прийнятним рівнем. Найефективнішими залишаються "Сітібанк" (15,2%), "ПриватБанк" (24,5%) та банк ING (25,1%)", — зазначили у "Фінансовому пульсі".

Які банки в Україні найбільш прибуткові

Експерти також назвали лідерів за обсягом прибутків серед банків в Україні. Йдеться про такі фінансові установи:

1 місце: "ПриватБанк" — 28,5 млрд грн за п’ять місяців.

— 28,5 млрд грн за п’ять місяців. 2 місце: "Ощадбанк" — 7 млрд грн за п’ять місяців.

— 7 млрд грн за п’ять місяців. 3 місце: "Райффайзен Банк" — 4,36 млрд грн за п’ять місяців.

Громадська організація "Центр економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" є командою досвідчених керівників, штатних аналітиків та зовнішніх експертів. Вони мають багаторічний досвід роботи у фінансовому секторі, зокрема в банківській системі, ризик-менеджменті, розробці методологій та аналізі економічних показників. Центр займається аналізом та прогнозуванням розвитку фінансового ринку, вивченням міжнародного досвіду для його адаптації в Україні тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ПриватБанк має право стягувати додаткову плату, якщо хоча б один із рахунків клієнта стане неактивним. Банк також автоматично може закрити картку та рахунок, якщо після списання комісії баланс дорівнює нулю.