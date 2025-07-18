Не только комиссия за оплату. За что еще банки сдирают деньги с украинцев

По итогам января-мая текущего года банки получили 65,52 млрд грн чистой прибыли

Основной доход банков (около 71%) составляют процентные поступления. Комиссионные доходы составляют около 21%. Еще 6% обеспечивают доходы от торговых операций и переоценки ценных бумаг.

Для справки: процентные поступления банков – это доходы, которые банк получает от размещения своих денежных средств под процент. Основные источники процентных поступлений – это кредитная и инвестиционная деятельность, межбанковские операции и операции с центральным банком.

Такие данные приводит Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансового пульса". Там также оценили уровень операционной эффективности украинских банков – это показатель, характеризующий способность банка оптимально использовать свои ресурсы для достижения максимальных результатов при минимальных затратах.

"Соотношение операционных расходов к доходам по системе составляет 42,9%, что является приемлемым уровнем. Наиболее эффективными остаются "Ситибанк" (15,2%), "ПриватБанк" (24,5%) и банк ING (25,1%)", — отметили в "Финансовом пульсе".

Какие банки в Украине наиболее прибыльны

Эксперты также назвали лидеров по объему доходов среди банков в Украине. Речь идет о таких финансовых учреждениях:

1 место: "ПриватБанк" — 28,5 млрд грн за пять месяцев.

— 28,5 млрд грн за пять месяцев. 2 место: "Ощадбанк" — 7 млрд грн за пять месяцев.

— 7 млрд грн за пять месяцев. 3 место: "Райффайзен Банк" — 4,36 млрд грн за пять месяцев.

Общественная организация "Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" является командой опытных руководителей, штатных аналитиков и внешних экспертов. Они имеют многолетний опыт работы в финансовом секторе, в частности в банковской системе, риск-менеджменте, разработке методологий и анализе экономических показателей. Центр занимается анализом и прогнозированием развития финансового рынка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ПриватБанк имеет право взимать дополнительную плату, если хотя бы один из счетов клиента станет неактивным. Банк также автоматически может закрыть карту и счет, если после списания комиссии баланс равен нулю.