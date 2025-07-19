Росія закидала Шостку КАБами. Чим важливе це місто та де воно на карті
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Близько 40 кілометрів розділяє РФ із населеним пунктом на Сумщині
19 липня Шостка в Сумській області зазнала потужних та тривалого удару з боку російських військ. Протягом майже чотирьох годин ворог атакував громаду за допомогою ударних безпілотників, а згодом завдав серію ударів керованими авіаційними бомбами.
"Телеграф" розповідає, чому окупанти обстрілюють це місто.
Масштаби руйнувань
Обстріли спричинили значні руйнування в Шостці. Об'єкти цивільної інфраструктури зазнали серйозних пошкоджень. Житловий сектор також постраждав, зокрема багатоквартирні та приватні будинки.
За попередніми даними очільника Сумської ОВА Олега Григорова, жертв вдалося уникнути. На місцях працюють аварійно-рятувальні бригади та профільні служби, які оцінюють масштаби збитків і ліквідовують наслідки ударів. Мер Шостки закликав жителів залишатися в укриттях та уникати відкритих просторів задля безпеки.
Значення Шостки для РФ
Шостка є стратегічно важливим містом, що робить її мішенню для російських атак. Розташована в Сумській області за 209 км від обласного центру та поблизу кордону з Росією, Шостка займає ключову позицію на півночі України.
Згідно з мапою DeepState, близько 40 кілометрів розділяє РФ із населеним пунктом на Сумщині.
Через місто проходять важливі транспортні артерії, зокрема залізнична колія "Новгород-Сіверський-Шостка-Терещенська-Київ" та автомагістраль "Харків-Суми-Новгород-Сіверський", що робить його важливим логістичним вузлом. Крім того, Шостка відома своєю промисловою базою: підприємствами хімічної та оборонної галузей, які мають історичне й економічне значення.
Серед ключових об'єктів інфраструктури міста — підприємства, а також державні заводи "Зірка" та "Імпульс", що спеціалізуються на оборонній продукції. Вони разом із розвиненою транспортною мережею, роблять Шостку важливим економічним і стратегічним центром, що, ймовірно, і привертає увагу російських військ.
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