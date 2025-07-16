Вінниця під прицілом ворожих дронів: чому росіяни б’ють по цьому місту

Що РФ намагається знищити у Вінниці

У ніч проти 16 липня 2025 року російські війська атакували "шахедами" Вінницю. У місті пролунала серія вибухів, було зафіксовано влучання у два об’єкти промислової інфраструктури. Через атаку постраждали щонайменше восьмеро людей.

У ЗСУ підтвердили використання дронів-камікадзе, частину з яких вдалося збити, однак деякі БПЛА досягли цілей. Чому саме Вінниця вкотре стала ціллю ворога — з’ясовував "Телеграф".

Чому Вінниця знову під прицілом

Вінниця — важливий логістичний і промисловий центр центральної України. Тут працюють підприємства, пов’язані з машинобудуванням, виробництвом комплектуючих, енергетичним обладнанням. У місті також функціонує низка підприємств, які після повномасштабного вторгнення були перевезені з прифронтових регіонів.

Окрему увагу росіяни приділяють об’єктам, які мають відношення до ремонту або обслуговування військової техніки. Саме на такі виробництва ворожі безпілотники часто наводяться під час ударів. Після знищення великої частини енергетичної інфраструктури на сході та півдні України, Росія активно намагається знищити резервні й допоміжні потужності в тилу.

Ще один чинник — транспортна інфраструктура. Вінниця розташована на перетині важливих автомобільних і залізничних маршрутів, які ведуть у напрямку заходу України, до кордонів із Польщею, Румунією, а також до Одеси. Через ці шляхи проходить значна частина гуманітарних вантажів, військової допомоги, а також техніки та пального.

Вінниця на карті

Росія намагається зруйнувати саме ті об’єкти, які забезпечують стійкість тилу й оперативне перекидання ресурсів. Ураження таких точок — спроба ускладнити логістику і змусити Україну переорієнтовувати маршрути постачання.

Найкривавіший удар три роки тому

Днями виповнилося три роки від найтрагічнішого обстрілу Вінниці. Тоді російські війська атакували центр міста ракетами "Калібр".

Удар був нанесений 14 липня 2022 року о 10:46 ранку по Будинку побуту "Ювілейний". Ракети влучили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та автомобільну стоянку поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Один зі снарядів впав біля новозбудованого пологового будинку. Того дня загинули 27 людей, серед них — троє дітей. Ще понад 200 осіб дістали поранення, восьмеро вважалися зниклими безвісти.

Вінниця після удару 14 липня 2022 року

Наслідки удару по Будинку побуту

Серед загиблих була й 4-річна дівчинка Ліза Дмитрієва, яка поверталася зі своєю матір’ю із занять із логопедом. Мати дитини отримала тяжкі поранення і була прооперована.

Відео наслідків удару 14 липня 2022 року

Тодішній удар збігся в часі з міжнародною конференцією в Гаазі щодо відповідальності РФ за воєнні злочини. Ракети "Калібр" випустили з підводного човна у Чорному морі.

Що відомо про нічну атаку 16 липня

Нагадаємо, за словами першої заступниці голови Вінницької ОВА Наталі Заболотної, по місту було випущено 28 ударних безпілотників типу "Shahed". Протиповітряна оборона знищила приблизно 18 із них, однак частина ворожих дронів поцілила в об’єкти промислової інфраструктури, спричинивши масштабні пожежі.

Унаслідок атаки постраждало восьмеро людей. П’ятеро з них отримали опіки, двоє перебувають у тяжкому стані. Ще троє отримали легкі поранення від уламків. Усіх доставлено до лікувальних закладів.

Наслідки нічного удару по Вінниці

Відомо, що пожежі виникли на двох окремих промислових майданчиках. Вибуховою хвилею пошкоджено й житлові будинки поруч — зафіксовано вибиті вікна, пошкоджені дахи та двері. Місцева влада попереджає про тимчасове погіршення якості повітря через задимлення. Мешканців закликають не відчиняти вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни били по Луцьку і Чернівцях. Ми розповідали, що особливого в цих містах і чому вони під прицілом.