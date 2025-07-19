Скорочення на "Новій пошті": скільки людей вже звільнили та що буде далі

У компанії триває оптимізація роботи

Інформація про можливе скорочення робочих місць у "Новій пошті" неабияк насторожила суспільство, адже у компанії працюють сотні тисяч українців. Виникає питання: скільки людей звільнять і з чим це пов'язано.

За відповідями "Телеграф" звернувся до "Нової пошти". Там запевнили, що про цілеспрямоване скорочення певної кількості людей за 2025 рік не йдеться.

"Компанія "Нова пошта" проводить поетапну оптимізацію бізнес-процесів, спрямовану на підвищення ефективності. Йдеться передусім про ті підрозділи, де функції працівників не пов’язані безпосередньо з обслуговуванням клієнтів. Це здебільшого адміністративні ролі, як у центральному офісі, так і в регіонах", — кажуть у НП.

Там додають, що рішення щодо оптимізації ухвалюються після детального аналізу процесів та аудиту. Певна посада може бути переглянута та скорочена, якщо її функцію можливо оптимізувати, автоматизувати, або якщо в ній більше нема потреби.

"В компанії у цьому році оптимізовано понад 1800 посад. Усім працівникам, чиї ролі підлягали оптимізації, ми запропонували перейти на інші позиції — передусім ті, що створюють пряму цінність для клієнтів. Так, на нових посадах вже працює близько 900 працівників. Ті колеги, хто вирішив продовжити свій професійний шлях за межами компанії, отримали справедливі компенсаційні виплати", — наголосили у "Новій пошті".

Там також додали, що не встановлюють жорстко фіксовану кількість посад, які слід оптимізувати у 2025 році. Адже наразі компанія навпаки прагне збільшити загальний штат працівників — особливо це стосується працівників відділень і кур’єрів, які обслуговують клієнтів.

Що передувало

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати кредит до 50 млн євро компанії "Нова пошта". Кредит призначений для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Першочергова увага буде приділена підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.

У рамках існуючого кредиту в травні 2025 року компанія повідомила банку про заплановану оптимізацію близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у відділенні "Нової пошти" помітили чашку з курйозним написом.