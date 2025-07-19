Сокращение на "Новой почте": сколько людей уже уволили и что будет дальше

В компании продолжается оптимизация работы

Информация о возможном сокращении рабочих мест на "Новой почте" изрядно насторожила общество, ведь в компании работают сотни тысяч украинцев. Возникает вопрос: сколько людей уволят и с чем это связано.

За ответами "Телеграф" обратился в "Новую почту". Там заверили, что о целенаправленном сокращении определенного количества людей за 2025 год речь не идет.

"Компания "Новая почта" проводит поэтапную оптимизацию бизнес-процессов, направленную на повышение эффективности. Речь идет прежде всего о тех подразделениях, где функции работников не связаны непосредственно с обслуживанием клиентов. Это в основном административные роли, как в центральном офисе, так и в регионах", — говорят в ЧП.

Там добавляют, что решения по оптимизации принимаются после детального анализа процессов и аудита. Определенная должность может быть пересмотрена и сокращена, если ее функцию можно оптимизировать, автоматизировать или если в ней больше нет необходимости.

"В компании в этом году оптимизировано более 1800 должностей. Всем работникам, чьи роли подлежали оптимизации, мы предложили перейти на другие позиции — прежде всего создающие прямую ценность для клиентов. Так, на новых должностях уже работает около 900 работников. Те коллеги, кто решил продолжить свой профессиональный путь за пределами компании, получили справедливые компенсационные выплаты", — отметили в "Новой почте".

Там также добавили, что не устанавливают жестко фиксированное количество должностей, которые будут оптимизированы в 2025 году. Ведь компания наоборот стремится увеличить общий штат работников — особенно это касается работников отделений и курьеров, обслуживающих клиентов.

Что предшествовало

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить кредит до 50 млн евро компании "Новая почта". Кредит предназначен для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы. Первоочередное внимание будет уделено повышению операционной эффективности и поддержанию стратегии развития компании в Украине в условиях войны.

В рамках существующего кредита в мае 2025 года компания сообщила банку о планируемой оптимизации около 2900 работников, что составляет менее 10% от общей численности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в отделении "Новой почты" заметили чашку с курьезной надписью.