Популярна риба зникає з українських прилавків. Експерт пояснила причину

І тут не обійшлося без росіян

З українських прилавків зникають деякі популярні види риби — зокрема щука та товстолоб. Причина може бути в тому, що в Україні знизився вилов цих риб через підрив росіянами Каховського водосховища.

Причини зменшення пропозиції товстолоба та щуки в Україні "Телеграфу" пояснила іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. Вона припустила, що така ситуація склалася через значний спад рибного промислу на внутрішніх водоймах загалом, зокрема й через те, що зникло Каховське водосховище.

"Зокрема, на інших водосховищах теж важко проводити цей промисел, і він значно зменшився. Рибалки-любителі не мають права виходити на воду на човнах, це заборонено. І не любителі теж. Промисловикам наразі теж важко отримувати дозволи, через військові дії та воєнний стан", — описала ситуацію іхтіологиня.

Вона додала, що багато територій та водойм, де раніше виловлювали товстолоба та щуку, зараз недоступні. Деякі — під окупацією, деякі заміновані, а з деяких зникла вода.

Товстолоб — що це за риба та скільки коштує зараз

Товстолоб (Hypophthalmichthys), чи товстолобик — одна з найпопулярніших риб в Україні. Він належить до родини Коропових (Cyprinidae). Ця прісноводна риба родом з ріки Амур, живе практично у всіх водоймах України, хоча і не може тут самостійно розмножуватись. Також товстолобика успішно вирощують в умовах ставкових господарств.

Товстолобик належить до зграєвих прісноводних риб

Цікаво, що як і у всіх інших представників коропових, у товстолобика немає зубів на щелепах, проте є глоткові зуби. А зяброві тичинки дуже густі й утворюють так званий "цідильний апарат", який дає можливість фільтрувати воду і затримувати елементи харчування. Однак, фітопланктон більше споживає саме товстолобик білий, а строкатий та їхній гібрид — більше зоопланктон. Тому цінність цих риб як "очищувачів" води дещо переоцінена.

З товстолоба готують різноманітні страви

Дорослий товстолоб може сягати одного метра у довжину та важити до 40 кг. Він живе як у водосховищах з мулистим дном, так і у невеликих ставках. Мешкає на глибині 3-3,5 м.

Товстолоба охолодженого зараз в Україні продають за 122 гривні за кілограм. За таку ціну пропонують свіжовиловленого товстолоба вагою від 4 кг.

Щука — що це за риба та скільки коштує зараз

Щука — це хижа прісноводна риба, що належить до роду Esox (родина Щукові). Вона має видовжене тіло, велику голову з виразним ротом, і є типовим мешканцем прісних водойм Північної півкулі. На території України щука живе всюди, окрім водойм Кримського півострова.

Щука любить спокійну воду

Щука обирає місця з повільною течією, любить озера, водосховища та ставки.У водоймах щука часто ховається серед рослинності, на кам'янистих ділянках та під укриттями. Найбільші популяції зосереджені на південному заході країни, зокрема у Дніпрі, Придніпров'ї та Приазов'ї.

Зараз щуку заморожену в Україні можна купити за ціною 150 гривень за кілограм. Вага однієї щуки 0,5 — 0,7 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні буквально зникає прісноводна риба – золотий карась. У багатьох річках його вже немає, хоча раніше цей вид вважався у нашій країні масовим.