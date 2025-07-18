Карась золотий зникне з водойм України? Іхтіологи непокояться через стан популяцій червонокнижних риб

Риби стоячих водойм знаходяться у загрозливому стані

В Україні є чимало риб, які вже занесені до Червоної книги і вважаються такими, що зникають. Наразі ж у загрозливому стані види стоячих водойм, серед яких мересниця озерна та карась золотий.

Про це "Телеграфу" розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, лімнофіли (риби, що живуть у стоячих водоймах), попри наявність таких водойм в Україні, дивовижним чином позникали.

"Є такий вид, називається мересниця озерна або гольян озерний. Він живе в невеличких заплавних озерцях Полісся. Однак, наприклад, там зафіксували його в одному озерці, а на наступний рік воно пересохло і цей вид зник", — каже іхтіологиня.

Мересниця озерна

Саме тому, на її думку, лімнофіли і зникають в Україні, особливо враховуючи сучасний стан водойм. Наразі в Україні немає розливу на багатьох річках, немає заплавних водойм, де види ці види можуть жити. До слова, навіть карась звичайний або золотий, якого занесено у Червону книгу, також зникає і знаходиться під загрозою. Цього золотого карася добре пам'ятають рибалки старшого покоління, які передають ці легенди молодшим.

"Спочатку ми думали, що його (карася звичайного — ред.) сильно пригнітив карась сріблястий, але це не основна проблема. Наразі в Україні немає цих заплавних водойм, де види можуть зберігатись тривалий час", — пояснює

Карась звийчайний

За її словами, у Дунайському регіоні схожим чином зникає такий вид, як умбра європейська. Ця риба теж занесена до Червоної книги України та міжнародних червоних списків.

Умбра європейська

Нагадаємо, стан популяції червонокнижних риб в Україні викликає тривогу в іхтіологів.

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