Ситуація катастрофічна: червонокнижна риба в Україні викликає тривогу в експертині

Підрив Каховської ГЕС мав величезні наслідки

Підрив греблі Каховської ГЕС має величезні наслідки для популяції риби в Україні. Саме спорудження цієї греблі свого часу перетворило річку на водосховище, крім того, перегородило доступ до нерестовищ для осетрових риб. А тепер, після багатьох років існування, риби мусять перелаштовуватись знову.

Про це "Телеграфу" розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, внаслідок підриву Каховської ГЕС осетрові вже можуть з'явитись у Дніпрі під Запоріжжям.

"На історичних картах їхні нерестовища були в основному вище Запоріжжя. Зараз з Осетровими взагалі в Чорноморському регіоні ситуація катастрофічна, тому це види, які потребують міграцій з моря в річку на нерест, а з річки потім скочується молодь в море на нагул", — каже іхтіологиня.

Куцоконь наголошує, що ці види зараз під загрозою зникнення, адже ті річки, в яких вони нерестилися, зарегульовані. Наразі певна частина видів підтримується в Дунаї. Не в останню чергу завдяки багатьом природоохоронним програмам.

"Євросоюз дає на це купу коштів, щоб випускати малька після штучного розмноження. Так, випускають просто потім в річку, чим і наші займалися, наприклад, той же Дніпровський осетровий виробничо-експериментальний завод імені С.Т. Артющика у свій час на Херсонщині, коли ще функціонував. Тобто ми не знаємо, чи взагалі існує те природне відтворення оцих видів, які мусять йти на нерест з моря в річки", — резюмувала іхтіологиня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерт пояснила, чому популярна риба зникає з українських прилавків.