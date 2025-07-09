Резиденція гетьмана та легендарні криниці: де в Україні жив Богдан Хмельницький (карта і фото)

Це село вважають однією з ключових точок початку Національно-визвольної війни

Суботів — це відоме село на Черкащині, де розташовувався родовий маєток Богдана Хмельницького та одна з його резиденцій. Тут збереглися й інші визначні історичні пам'ятки, що пов'язані з життям і діяльністю гетьмана.

"Телеграф" розповідає в деталях про це місце.

Історія заснування

Спочатку Суботів був хутором у маєтках магната Яна Даниловича. У 1616 році його придбав або отримав у подарунок Михайло Хмельницький — чигиринський підстароста й батько майбутнього гетьмана Богдана Хмельницького. Він заснував поруч слободу Новоселицю і створив тут велике господарство зі ставками, млинами, пасіками та шинками.

Після повернення з турецького полону у 1624 році Богдан Хмельницький взявся за розбудову Суботова. Його володіння офіційно підтвердив польський король Владислав IV Ваза у 1646 році, хоча село зазіхала польська шляхта.

Сучасний Суботів

Що відомо про Суботів

Це село вважають однією з ключових точок початку Національно-визвольної війни. Головною пам'яткою села є Іллінська церква, де спочивав прах гетьмана.

Іллінська церква в Суботові

Завдяки успішним реставраціям церква відновлена в первісному вигляді, проте дослідження 1970-х років показали, що самого поховання в ній уже немає.

Колись у Суботові розташовувалась резиденція Хмельницького. Руїни палацу, які колись малював Тарас Шевченко, до нашого часу не збереглися.

Резиденція Богдана Хмельницького в Суботові

Нині територія перебуває в стадії археологічних розкопок, а одна з башт палацу вже відновлена.

Ще одна цікавинка Суботова — 3 дерев'яні криниці, що оточені безліччю легенд.

3 криниці в Суботові

Жодна з них не підтверджена документально, але за однією з них, криниці викопали 3 козаки, яких колись зцілили місцеві знахарі. Місцеві ж мешканці вірять, що якщо випити воду з усіх трьох криниць, то через 3 дні обов'язково зустрінеш свою суджену чи судженого.

Як доїхати до села

Дістатися Суботова автобусом непросто — рейси курсують лише двічі на день. Натомість можна прогулятися пішки вздовж річки Тясмин із сусіднього Чигирина. Відстань — близько 7 кілометрів, але краєвиди — чарівні: високі зелені береги, просторі луки. Цим маршрутом у давнину проходив Суботівський шлях — один із великих торгових і військових маршрутів, який бачив набіги татар.

Чигирин-Суботівський шлях

Загалом, найзручніше почати подорож із Черкас, куди курсують прямі потяги та автобуси з великих міст України. З Черкас слід сісти на рейсовий автобус до Чигирина, а звідти — або на інший автобус, або на таксі до Суботова, адже відстань між Чигирином і Суботовом становить близько 10 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в цьому селі археологи зробили вражаюче відкриття — під Іллінською церквою виявлено підземний склеп, який, ймовірно, є місцем поховання гетьмана Богдана Хмельницького та його сина Тимоша.