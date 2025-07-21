Є лише три прохання: новий міністр оборони звернувся до партнерів на Рамштайні

Ще кілька заяв зробив головком Сирський

Новий міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся під час онлайн-засідання Рамштайну до партнерів з проханням надати зброї та допомогу. Головком ЗСУ Олександр Сирський підтримав цю заяву.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу", який був присутній на засіданні. Зазначається, що у зустрічах у форматі Рамштайн бере участь понад 50 країн, включаючи країни НАТО, ЄС та інші союзники.

Заяви Шмигаля

"Моє перше прохання — це термінове постачання американської зброї для України. Протиповітряна оборона, особливо системи Patriot та ракети PAC-3, а також боєприпаси — критично важливі для нас", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що у ніч на 21 липня Росія вчергове вдарила по Україні і ця атака показує, наскільки країні потрібні системи ППО та зброя.

Умєров та Шмигаль на Рамштайні 21 липня 2025

"Моє друге прохання — це фінансова підтримка. Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічну потребу в закупівлях. Це дозволить нам виготовити більше FPV-дронів для утримання лінії, більше дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також додаткові засоби для ударів у глибокому тилу Росії", — додав голова Міноборони.

Його третім проханням була підготовка до 2026 року. Шмигаль попросив партнерів передбачити кошти для України у своїх бюджетах на наступний рік, адже війна Росії скерована не тільки на нашу державу. Європа має триматися разом з Україною.

Заяви Сирського

Головком ЗСУ подякував усім партнерам за підтримку та стійкість, він закликав їх не зупинятись і триматись пліч-о-пліч з Україною.

Сирський на Рамштайні 21 липня 2025

"Я буду відвертим: без зброї, фінансової допомоги, навчання наших захисників, гуманітарних проєктів та всебічної підтримки, яку ви надаєте Україні, нам було б у тисячу разів важче протистояти жорстокій агресії Росії (…) Нам усе ще критично бракує систем протиповітряної оборони та ракет до них, далекобійної зброї, артилерійських снарядів, бойових машин, евакуаційного обладнання, засобів радіоелектронної боротьби, радарів, безпілотних систем та іншого. Я вірю, що ми повинні ще більше покладатися одне на одного, щоби разом досягти більшого", — наголосив Сирський.

За його словами, спільними зусиллями Україна разом з партнерами може зупинити російську агресію. Однак наразі для цього треба підтримка Заходу і йдеться не тільки про захист цивільних, від нестачі зброї страждає і фронт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже 23-24 липня можуть відбутись переговори делегацій України та Росії у Стамбулі.