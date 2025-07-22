Росіяни вбивають Крим. Найбільша річка півострова майже висохла (фото)
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Ситуація з вододефіцитом у Криму набирає обертів
Ріка Салгір пересихає в окупованому Криму. Річище найбільшої річки на півострові повністю висохло від Сімферопольського водосховища до кінотеатру "Сімферополь".
Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на місцевого краєзнавця. На умовах анонімності він розповів, що водні об'єкти Сімферополя перебувають у критичному стані.
Крім самого Салгіра дуже обміліла і його головна притока — річка Малий Салгир. Вона перетворилася на струмок.
"Через зниження рівня ґрунтових вод міліє ставок у Гагаринському парку кримської столиці, тут водовідвідний канал порожній через падіння рівня у водоймі, вода починає цвісти, що небезпечно для місцевої фауни. Ситуація з вододефіцитом у Криму продовжує погіршуватися стрімкими темпами", – розповів краєзнавець.
Через нестачу води окупанти перевели Сімферопольське водосховище в режим накопичення стратегічного запасу корисного обсягу води. В результаті спуск води з нього до річки Салгир припинено й ріка пересихає.
Салгир — найдовша річка Криму
Салгир є одним з основних джерел прісної води для Кримського півострова. Він бере початок на гірських схилах масиву Чатир-Даг та протікає майже через усю територію півострова. Впадає у затоку Сиваш на заході Азовського моря.
Салгир — єдина кримська річка завдовжки понад 200 км. Будучи головною водною артерією півострова, вона забезпечує Сімферополь та прилеглі населені пункти придатною для пиття водою, забезпечує водою Сімферопольську ТЕЦ, та є важливою для водопостачання сільськогосподарських підприємств центрального Криму.
Живиться Салгир дощовими, талими сніговими та підземними карстовими водами. Протяжність річкового річища становить 232 км, ширина коливається від 3 до 15 метрів. Разом із 14 притоками Салгир утворює найбільшу річкову систему Криму.
Раніше "Телеграф" розповідав, на що російські окупанти перетворили знамените Мойнакське озеро в Криму у Євпаторії. До 2014 року воно було справжньою перлиною півострова.