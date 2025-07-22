Росіяни вбивають Крим. Найбільша річка півострова майже висохла (фото)

Ситуація з вододефіцитом у Криму набирає обертів

Ріка Салгір пересихає в окупованому Криму. Річище найбільшої річки на півострові повністю висохло від Сімферопольського водосховища до кінотеатру "Сімферополь".

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на місцевого краєзнавця. На умовах анонімності він розповів, що водні об'єкти Сімферополя перебувають у критичному стані.

Річка Салгир у районі бібліотеки ім. Франка у Сімферополі 19 липня 2025 року

Крім самого Салгіра дуже обміліла і його головна притока — річка Малий Салгир. Вона перетворилася на струмок.

"Через зниження рівня ґрунтових вод міліє ставок у Гагаринському парку кримської столиці, тут водовідвідний канал порожній через падіння рівня у водоймі, вода починає цвісти, що небезпечно для місцевої фауни. Ситуація з вододефіцитом у Криму продовжує погіршуватися стрімкими темпами", – розповів краєзнавець.

Річка Малий Салгир у Сімферополі в районі вул. Будьонного. 19 липня 2025 року.

Через нестачу води окупанти перевели Сімферопольське водосховище в режим накопичення стратегічного запасу корисного обсягу води. В результаті спуск води з нього до річки Салгир припинено й ріка пересихає.

Салгир — найдовша річка Криму

Салгир є одним з основних джерел прісної води для Кримського півострова. Він бере початок на гірських схилах масиву Чатир-Даг та протікає майже через усю територію півострова. Впадає у затоку Сиваш на заході Азовського моря.

Ріка Салгир на карті

Салгир — єдина кримська річка завдовжки понад 200 км. Будучи головною водною артерією півострова, вона забезпечує Сімферополь та прилеглі населені пункти придатною для пиття водою, забезпечує водою Сімферопольську ТЕЦ, та є важливою для водопостачання сільськогосподарських підприємств центрального Криму.

До російської окупації Салгир був повноводним

Живиться Салгир дощовими, талими сніговими та підземними карстовими водами. Протяжність річкового річища становить 232 км, ширина коливається від 3 до 15 метрів. Разом із 14 притоками Салгир утворює найбільшу річкову систему Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що російські окупанти перетворили знамените Мойнакське озеро в Криму у Євпаторії. До 2014 року воно було справжньою перлиною півострова.