Россияне убивают Крым. Самая большая река полуострова почти высохла (фото)

Ситуация с вододефицитом в Крыму набирает обороты

Река Салгир пересыхает в оккупированном Крыму. Русло крупнейшей реки на полуострове полностью высохло от Симферопольского водохранилища до кинотеатра "Симферополь".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на местного краеведа. На условиях анонимности он рассказал, что водные объекты Симферополя находятся в критическом состоянии.

Река Салгир в районе библиотеки им. Франко в Симферополе 19 июля 2025 года

Кроме самого Салгира очень обмелел и его главный приток – река Малый Салгир. Она превратилась в ручей.

"Из-за снижения уровня грунтовых вод мелеет пруд в Гагаринском парке крымской столицы, здесь водоотводный канал опустел из-за падения уровня в водоеме, вода начинает цвести, что опасно для местной фауны. Ситуация с вододефицитом в Крыму продолжает ухудшаться стремительными темпами", — рассказал эксперт.

Река Малый Салгир в Симферополе по ул. Буденного. 19 июля 2025 г.

Из-за нехватки воды оккупанты перевели Симферопольское водохранилище в режим накопления стратегического запаса полезного объема воды. В результате спуск воды с него в реку Салгир прекращен и река пересыхает.

Салгир – самая длинная река Крыма

Салгир является одним из основных источников пресной воды Крымского полуострова. Он берет начало на горных склонах массива Чатыр-Даг и протекает почти через всю территорию полуострова. Впадает в залив Сиваш на западе Азовского моря.

Рика Салгир на карте

Салгир – единственная крымская река протяженностью более 200 км. Будучи главной водной артерией полуострова, она обеспечивает Симферополь и близлежащие населенные пункты пригодной для питья водой, обеспечивает Симферопольскую ТЭЦ водой, и важна для водоснабжения сельскохозяйственных предприятий центрального Крыма.

До российской оккупации Салгир был полноводным

Питается Салгир дождевыми, талыми снеговыми и подземными карстовыми водами. Протяженность речного русла составляет 232 км, ширина колеблется от 3 до 15 метров. Вместе с 14 притоками Салгир образует самую большую речную систему Крыма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во что российские оккупанты превратили знаменитое Мойнакское озеро в Крыму в Евпатории. До 2014 года оно было настоящей жемчужиной полуострова.