Купил авто, получил несколько зарплат, но живет на съемной квартире: что известно о доходах судьи Голубя

От продажи недвижимого имущества он получил более 300 тысяч гривен

Судья Винковецкого районного суда Хмельницкой области Олег Голубь в 2024 приобрел легковой автомобиль и арендовал квартиру. При этом, он получил несколько зарплат.

Об этом стало известно из декларации судьи за прошлый год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе его супруги Виктории Голубь.

В документе отмечено, что судья арендовал квартиру в селе Винковцы Хмельницкой области. У его жены есть собственная квартира во Львове, которую она приобрела в 2018 году за 553 125 гривен.

Судья Олег Голубь арендует квартиру. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в 2024 году Олег Голубь купил автомобиль Toyota Avalon 2007 года выпуска за 360 000 гривен.

Судья Олег Голубь купил машину. Фото: скриншот декларации

Заработная плата в суде составила 504 649 гривен, а также Голубь получил 249 538 гривен в виде зарплаты в Львовском коммунальном предприятии "Львовэлектротранс". Также он получил доход от недвижимого имущества в размере 300 000 гривен и 61 148 гривен. Его супруга заработала 52 755 гривен и получила пенсию в размере 35 320 гривен.

Какая зарплата у судьи Олега Голубя. Фото: скриншот декларации

Наличными Олег Голубь хранит 18 500 долларов, а на банковских счетах — 40 048 гривен.

Какие сбережения есть у судьи Олега Голубя. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько за 2024 год заработала киевская судья Ирина Григоренко и что она купила. В ее декларации есть интересные моменты.