Ваш виноград пожирає небезпечний шкідник, якщо на ягодах є чорні плями: спасіння є

Якщо помітили, що ягоди деформувалися і з'явилися чорні цятки — дійте

Через аномально високі температури і відсутність морозних зим, які зазвичай сприяють скороченню чисельності шкідників, виноград зараз може зазнавати атаки Frankliniella occidentalis — каліфорнійського трипса.

Як пише agrobiznes, трипс зимує в личинковій стадії під корою стовбурів виноградної лози, а сама доросла комаха може вражати понад 500 видів рослин. Коли паразитує цей шкідник, є кілька симптомів нападу.

Ознаки зараження винограду

На ранніх стадіях свого розвитку каліфорнійський трипс харчується пилком або висмоктує сік із рослин. При цьому він упорскує слину в тканини, що може призвести до серйозного побічного ефекту — обпадання квіток. На листі зараження проявляється у вигляді численних жовтувато-сірих точок, які згодом темніють, перетворюючись на бурі плями, часто розташовані вздовж жилок.

На ягодах спостерігаються ділянки зі зміною забарвлення — неправильної або округлої форми, білі або блідо-жовтого відтінку, іноді з прозорою облямівкою. При сильному зараженні на одній ягоді може з’являтися безліч чорних цяток.

Як врятувати виноград від шкідника

Боротьба з каліфорнійським трипсом надзвичайно складна, оскільки на певних стадіях (лялечки, яйця та личинки І стадії) комаха захищена від прямої дії специфічних інсектицидів. Одним із рекомендованих препаратів — Laser 240 SC. Він має ефективність хімічно синтезованого інсектициду (перевершує фосфорорганічні та інші препарати), але при цьому безпечний для навколишнього середовища та людини. Його можна чергувати зі всіма класами інсектицидів. Під час обробки слід використовувати більший об’єм води, ніж зазвичай (мінімум 450 л/га).

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