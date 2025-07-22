Кусается ли саранча, атаковавшая Украину, и как защитить от этих летающих обжор свой сад

Вся правда об опасном вредителе

Масштабное нашествие саранчи в Запорожской области стало самым большим за последние десятилетия в Украине. Огромные рои насекомых омрачают небо и уничтожают все на своем пути.

"Телеграф" разбирался, опасна ли саранча для человека, кусается она или нет, и как защитить свой сад и огород от этих летающих обжор.

Кто такая саранча

Саранча – это большое насекомое из семейства "настоящие саранчовые", входящее в ряд прямокрылых. В Украине насчитывается до 20 разновидностей саранчи, среди которых наиболее распространены саранча итальянская (или прус), перелетная (или азиатская) и различные виды кобылок.

Саранча

Взрослое насекомое имеет размеры от 2 до 6 сантиметров в длину. Окрас может быть зеленым, коричневым, оливковым или серым в зависимости от вида и стадии развития. Саранча имеет вытянутое тело с изогнутыми в "коленях" задними ногами, значительно превышающими по размеру средние и передние.

Виды саранчи в Украине

Перелетная саранча — самый опасный вид, способный к дальним миграциям. Имеет два подвида: среднерусский и азиатский.

Итальянская саранча (прус) — распространена в степных районах, менее склонна к дальним перелетам.

Итальянская саранча (прус)

Египетская саранча — именно этот вид атакует сейчас Запорожье, имеет серую, оливковую или зеленую окраску с ярко-оранжевыми голенями.

Две стадии жизни: от мирного индивидуалиста до агрессивного разрушителя

Саранча — уникальное существо с двумя альтернативными генетическими программами развития — стадным и единичным.

На одной стадии саранча имеет зеленую окраску и короткие крылья. Насекомые живут поодиночке, преимущественно ползают или прыгают и не представляют серьезной угрозы для сельского хозяйства.

Совсем другое дело – стадная стадия. Окрас меняется на коричневый, отрастают длинные крылья, а насекомые формируют агрессивные стаи. На этой стадии они способны к дальним миграциям и уничтожают всю растительность на своем пути.

Стадная стадия

При небольшой плотности популяции особи ведут единичный образ жизни. Но в годы с благоприятными условиями (жара и засуха) поведение насекомых резко меняется, и вся их масса переходит в стадную форму.

Опасна ли саранча для человека: правда и мифы

Кусается ли саранча?

Саранча не кусается! Насекомое потребляет исключительно растительную пищу и человека она не кусает, в отличие от своего собрата кузнечика. У саранчи грызущий ротовый аппарат, предназначенный для откусывания и перемалывания жесткой пищи. Укусить или ужалить она не может.

Максимум, на что способна саранча при контакте с человеком – это "вщипнуть" мощными челюстями, но это скорее похоже на легкий щипок и не представляет никакой угрозы.

Саранча не кусается

Имеет ли саранча зубы?

У этого насекомого нет зубов — оно травоядное, а не хищное. Однако челюсти обладают большой силой, необходимой для быстрого отгрызания твердых растений.

Ядовита ли саранча?

Обычная саранча не ядовита для человека. К тому же ученые доказали, что саранча очень питательный продукт. Она может заменить мясо, а также содержит мало жира и много витаминов. Во многих странах саранчу едят как деликатес.

Что съедает саранча и чем опасна для хозяйства

Саранча питается всеми растениями, однако предпочитает злаковые культуры: кукурузу, проса, сорго, пшеницу, а также тростник. Среди любимой пищи – злаковые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), овощные культуры (морковь, свекла, капуста), овощи и зелень, листья деревьев и кустарников. В крайних случаях саранча может съесть даже соломенные крыши и деревянные предметы.

Саранча питается всеми растениями

Одиночная саранча не опасна для культурных насаждений, но стоит ей встретить себе подобных, как в ней просыпается стадный инстинкт.

Масштабы аппетита:

Одна особь съедает до 500 г зелени за период жизни.

Потомство одной самки потребляет количество травы, достаточное на 1 год двум овцам.

За летний сезон 1 самка вместе с потомством съедает столько, сколько потребляют 2 овцы.

Как защитить огород, сад и поля от саранчи

Химические и биологические методы борьбы

Для борьбы с саранчой используют зарегистрированные химические препараты для обработки полей, но важно строго соблюдать инструкции производителя и применять их только по консультации со специалистами. Альтернативой являются биологические препараты на основе микроорганизмов, которые экологически безопасны и менее вредны для окружающей среды.

Опрыскивание сектицидами

Механические и физические методы

Профилактика:

Глубокая вспашка земли для уничтожения отложенных яиц

Осушение плавней и заболоченных территорий

Своевременное скашивание травы на приусадебных участках

Активная защита:

Создание "буферных зон" из растений-приманок на краях участка

Использование ловушек с приманками на основе ферментов

Регулярный осмотр участка, особенно утром и вечером

Народные методы отпугивания

Хотя специфические народные методы против саранчи ограничены, можно использовать общие принципы отпугивания насекомых.

Среди растений-репеллентов можно высаживать мяту, лаванду, полынь, календулу (привлекающую хищников саранчи), анис и петрушку. В качестве природных отпугивателей используют древесный уголь, табачный пепел, измельченные листья томатов и чеснок, измельченный с опилками.

Что делать, если обнаружили саранчу

При обнаружении саранчи нужно немедленно сообщить территориальному органу Госпродпотребслужбы, провести срочную обработку инсектицидами, предупредить соседей и пчеловодов об обработке.

Также важно обследовать все участки, особенно обочины дорог, непаханные территории и пастбища. Лучшее время для обнаружения — утро и вечер, когда саранча менее активна, а в жаркую погоду насекомые прячутся в тени.

Религиозный аспект

Нашествие саранчи в летописях сравнивали с карой Божией за человеческие грехи. В православной традиции нет специфических молитв именно от саранчи, но существуют всеобщие молитвы о защите от природных бедствий, за урожай, об освобождении от нашествия, в частности "Молитва в дни нашествия врагов", которую можно адаптировать для просьбы защиты от природных бедствий. Также применяются всеобщие молитвы об избавлении от всяческих бед и о Божьей милости в трудные времена.

В Библии саранча упоминается как одна из десяти кар египетских. Восьмая кара описана в книге Исход (10:12-15): "И нашла саранча на всю землю Египетскую, и залегла во все земли Египетские, очень много! Перед ней не было такой саранчи, как она, и по ней не будет такой! И покрыла она поверхность всей земли, и потемнела земля! И поела она всю земную траву и весь плод дерева, который оставил град. И не осталось никакой зелени ни на дереве, ни на полевой растительности во всем египетском крае!"

Восьмая кара Египетская

Вывод

Саранча это серьезная угроза для сельского хозяйства, но не для жизни и здоровья человека. Самый эффективный подход к борьбе с ней — сочетание профилактических мер, своевременное выявление и комплексное использование различных методов уничтожения. Важно помнить, что саранча появляется циклически, а готовность к ее появлению – залог сохранения урожая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине – нашествие опасных насекомых. Они уничтожают все зеленое на своем пути.