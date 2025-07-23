Загроза від Росії буде до кінця століття: у Британії дали похмурий прогноз для України

Експерт вважає, що поточна фаза війни може завершитися у термін від 18 місяців до двох років.

Якщо Заходу не вдасться зафіксувати довгострокове припинення вогню в Україні та не створити для неї життєздатне майбутнє, то російське вторгнення може повторюватися знову і знову. При цьому загроза від Москви може існувати до кінця цього століття.

Про це розповів професор у Королівському коледжі Лондона, генеральний директор Королівського об’єднаного інституту збройних сил (RUSI) Майкл Кларк у коментарі Sky News. За його словами, поточний раунд російсько-української війни може бути завершений протягом наступних двох-трьох років.

Він припускає, що завершення нинішньої фази війни супроводжуватиметься "нестабільним припиненням вогню", а російські війська залишаться на своїх поточних позиціях.

"Це друга війна Росії проти України — перша була у 2014 році. Я думаю, що буде третя і четверта, якщо Заходу якимось чином не вдасться стабілізувати припинення вогню в другому раунді, що створить життєздатне майбутнє для України без 20% її території", — сказав експерт.

Він зазначив, що нинішня ідеологія Москви включає "об’єднання українських та російських слов’ян", а тому загроза від неї існуватиме до кінця сторіччя. Найкращим сценарієм для України глава RUSI зараз вважає "озброєний мир".

Як повідомлялося раніше, політолог Володимир Фесенко пояснив, що для Росії поки що немає причин вести серйозні переговори щодо завершення війни проти України. Щоб вони почалися, у Кремлі мають зрозуміти, що не зможуть перемогти