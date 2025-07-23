Угроза от России будет до конца столетия: в Британии дали мрачный прогноз для Украины

Эксперт считает, что текущая фаза войны может завершиться в сроки от 18 месяцев до двух лет

Если Западу не удастся зафиксировать долгосрочное прекращение огня в Украине и не создаст для нее жизнеспособное будущее, то российское вторжение может повторяться вновь и вновь. При этом угроза от Москвы может существовать до конца текущего столетия.

Об этом рассказал профессор в Королевском колледже Лондона, генеральный директор Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI) Майкл Кларк в комментарии Sky News. По его словам, текущий "раунд" российско-украинской войны может быть завершен в течение следующих двух-трех лет.

Он предполагает, что завершение нынешней фазы войны будет сопровождаться "нестабильным прекращением огня", а российские войска останутся на своих текущих позициях. При этом Кларк открыто сомневается в том, что это перемирие долго продержится.

"Это вторая война России против Украины — первая была в 2014 году. Я думаю, что будет третья и четвертая, если Западу каким-то образом не удастся стабилизировать прекращение огня во втором раунде, что создаст жизнеспособное будущее для Украины без 20% ее территории", — сказал эксперт.

Он отметил, что нынешняя идеология Москвы включает "объединение украинских и российских славян", а потому угроза от нее будет существовать до конца столетия. Лучшим сценарием для Украины глава RUSI сейчас считает "вооруженный мир".

Как сообщалось ранее, политолог Владимир Фесенко объяснил, что для России пока нет причин вести серьезные переговоры по завершению войны против Украины. Чтобы они начались, в Кремле должны понять, что не смогут победить