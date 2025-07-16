У серці України помітили пухнастих "гостей": вони здатні нападати на людей (відео)

Внаслідок масштабних змін у природному середовищі, зумовлених як війною, так і людською діяльністю, дикі тварини все частіше наближаються до міст і сіл

У Знам'янці, що в Кіровоградській області, місцеві жителі помітили зграю лисиць, які вільно пересувались поблизу міста. Такі випадки останнім часом трапляються дедалі частіше в різних регіонах України.

Про це повідомили в одному з місцевих пабліків.

Після цього ролику в мережі одразу почали з'являтися перші коментарі.

Так, одні користувачі висловлювали співчуття через війну та бойові дії, які могли змусити тварин покинути звичні місця проживання. Інші припустили, що це були молоді лисенята, які просто вийшли на пошуки їжі. Дехто ж з острахом зазначив, що краще не підходити до тварин і дати їм спокій: "Ну їх… хай собі бігають, тільки подалі".

Що пишуть під дописом

Аналогічні випадки за місяць

Такі випадки останнім часом непоодинокі. Через активну зміну середовища існування — спричинену і війною, і діяльністю людини — дикі тварини дедалі частіше з'являються поблизу населених пунктів. Лише за липень низку випадків зустрічей із дикими звірами зафіксовано в Україні.

Що відомо про лисиць

Лисиця — типовий хижак із надзвичайно різноманітним раціоном. Її харчування охоплює понад 400 видів тварин та десятки видів рослин. Основу раціону становлять дрібні гризуни, особливо полівки. У літній період вона активно поїдає комах, а в регіонах із рибними річками — споживає лосося. Лисиця не цурається також мертвих тварин, а в голодні часи може атакувати свійську птицю чи навіть молодих диких звірів.

Живе цей вид у норах, які часто займає в борсуків чи інших рийних тварин, і здатна долати значні відстані у пошуках їжі. Найрозвиненішими органами чуття у неї є нюх і слух, зір – слабкий.

У мирних районах лисиці можуть з'являтися навіть удень і не тікати від людей. Але, як правило, залишаються обережними й уміють добре маскуватися. Важливо пам'ятати: навіть якщо тварина здається ручною або неагресивною, не варто до неї наближатися — особливо дітям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові та області почастішали випадки появи лисиць, які можуть переносити небезпечне для людей і тварин захворювання — сказ.