У США урвався терпець? Як країна хоче закінчити війну в Україні

У Штатах налаштовані негативно

Сполучені Штати Америки більше не прагнуть залишатися втягнутими у війну в Україні. Там заявили, що мають намір "відновити мир за допомогою сили".

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. У США сподіваються, що війна, розвʼязана Росією скоро закінчиться.

"Цей конфлікт триває занадто довго. Гине надто багато невинних людей. Ми не хочемо, щоб США й надалі були втягнуті в цю війну. Сподіваємося, що вона невдовзі завершиться. Ми покладаємося на головнокомандувача — він діє рішуче, щоб досягти миру через силу", — наголосив Джонсон.

Додамо, нещодавно політолог Володимир Фесенко казав, що надії на швидке припинення вогню в Україні можуть виявитися марними — принаймні в найближчі тижні. Попри заяви президента США Дональда Трампа про готовність "домовитися" з президентом РФ Володимиром Путіним за 24 години, Кремль навряд чи погодиться на умови, які виглядатимуть як поразка. Політолог сказав, що ініціатива Трампа — не більше, ніж спроба створити політичний тиск, а реальні домовленості, якщо й відбудуться, то значно пізніше.

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