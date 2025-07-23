В Штатах настроены негативно

Соединенные Штаты Америки больше не стремятся оставаться втянутыми в войну в Украине. Там заявили, что намерены "восстановить мир с помощью силы".

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. В США надеются, что война, развязанная Россией скоро закончится.

"Этот конфликт длится слишком долго. Гибнет слишком много невинных людей. Мы не хотим, чтобы США и дальше были втянуты в эту войну. Надеемся, что она вскоре завершится. Мы полагаемся на главнокомандующего — он действует решительно, чтобы достичь мира через силу", — подчеркнул Джонсон.

Добавим, недавно политолог Владимир Фесенко говорил, что надежды на скорейшее прекращение огня в Украине могут оказаться напрасными — по крайней мере, в ближайшие недели. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о готовности "договориться" с президентом РФ Владимиром Путиным за 24 часа, Кремль вряд ли согласится на условия, которые будут выглядеть как поражение. Политолог сказал, что инициатива Трампа — не больше, чем попытка создать политическое давление, а реальные договоренности, если и состоятся, значительно позже.

Ранее "Телеграф" писал, как война в Украине может разрушить репутацию Дональда Трампа, как Афганистан уничтожил Байдена.