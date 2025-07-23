Купити квитки на потяги УЗ - справжній квест. Українці розповіли, як обійти систему

Українці влаштовують справжні "полювання" для їх придбання

Купити квитки на поїзди в Україні зараз — справжній квест. Українці масово скаржаться на цю проблему з початком літнього сезону, пасажири діляться лайфхаками, як "вполювати" омріяні квитки.

Україна Анна Меламед поділилася у Facebook сумним досвідом спроби купити квитки до Львова, хоча поїздів у цьому напрямку чимало. Вона безрезультатно намагалася це зробити за 20 днів до поїздки.

"Неможливо придбати квитки Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia на жоден потяг на Львів за 20 днів до дати! Відстеження у додатку допомогло тільки зрозуміти, що відкритий продаж на потрібну дату, але висів сайт! Через 3 години квитків нема! А, нє, брешу — аж один квиток! Але потягів на Львів десятки. Як ви квитки купуєте?", — написала вона.

Пасажири поділилися лайфхаками, як купити квитки

У коментарях українці підтвердили, що купити квитки на поїзд зараз дуже проблематично. Труднощі існують на всіх напрямках, ті, кому вдалося "вхопити" квиток, почуваються щасливчиками.

Авторці публікації дають поради, як збільшити шанс придбати квиток. Рекомендують спробувати купувати через "Приват24", а також користуватися чатботом, який виконує пошук і надає 15 хв на оплату квитка. Ще одна порада — купувати квитки не до Львова, а до наступної за ним станції. Бо до великих міст придбати квиток важче.

"Я з Одеси так майже нікуди не можу поїхати, хоча поїздів купа", "Має значення день тижня. Вихідні складніше. Я беру через Приват24. А ще люблю чатбот, який виконує пошук і надає 15 хв на сплату", "Спробуйте ввести наступну після Львова станцію, або попередню перед тим містом, звідки виїжджаєте, як правило, тоді є квитки, а до великих міст чомусь не дають", — пишуть українці.

"Укрзалізниця" пояснила, чому важко купити квитки до Львова

Представник перевізника написав, що попит на напрямок до Львова дуже високий. Квитки часто розкуповують буквально за лічені хвилини після відкриття продажу.

"Рекомендуємо планувати поїздку заздалегідь та користуватися функцією автовикупу в застосунку або на сайті – це значно підвищує шанси отримати квитки одразу після їх появи у продажу", — додали в УЗ.

Як розповідав "Телеграф", раніше в мережі поділилися "лайфхаком", як "вполювати" квитки на поїзди. Щоб обійти систему маєте лічені хвилини.