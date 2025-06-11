Вийшла заміж за росіянина і мовчить про війну: де зараз "Міс Всесвіт" Інна Цимбалюк

Модель замовчує злочини, які чинить Росія на території України і живе своє "найкраще життя"

У середині нульових ім’я Інни Цимбалюк звучало "з кожної праски". Вона була на обкладинках модних журналів після того, як представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт". Однак з початком повномасштабної війни вона зникла з медіапростору і вирішила замовчувати російську агресію.

До слова, вона переїхала до РФ, де вийшла заміж за росіянина. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про Інну Цимбалюк зараз.

Інна Цимбалюк — що відомо

Дівчина народилася 11 червня 1985 року в місті Чернівці. Із самого дитинства вона займалася гімнастикою, а вже з 13 років стала брати участь у фотосесіях, конкурсах краси і здобувала різні титули.

Інна була на обкладинках журналів "Наталі", "Отдохни", OOPS, "Наше дозвілля", "Наречена", "Флердоранж", "10 днів" тощо. У ті часи вони були наймоднішими.

Коли Інна навчалася в університеті КНУКіМ, вона взяла участь у конкурсі "Міс Всесвіт" і зайняла перше місце. Також вона увійшла до ТОП‑20 конкурсу Miss Universe 2006 у Лос‑Анджелесі.

Після перемоги Цимбалюк стала дуже відомою. Вона стала обличчям багатьох українських видань, дівчину запрошували на різні телешоу, де вона була ведучою. Інна навіть знялася в серіалі "Серцю не накажеш", а також у кількох проєктах з росіянами.

Згодом Цимбалюк через шоу "Зірка+Зірка" познайомилася з російським олігархом Ігорем Пестриковим, який старший за неї на 18 років. У ЗМІ часто з’являлася інформація про те, що чоловік був у розшуку через розкрадання грошей, зокрема, 250 мільйонів рублів.

Що каже про війну Інна Цимбалюк

На початку повномасштабного вторгнення Цимбалюк опублікувала допис зі світлиною українського прапора і з текстом-молитвою. Також вона викладала відео, де декламує вірші українських поетів. У 2023 році жінка зазначила, що Нездійснене очікування 2023 року — мир в усьому світі". Під цим дописом одна із користувачок мережі дорікнула Цимбалюк, що та з України і мовчить про війну. На це модель відповіла, що "кожен по-різному проживає біль".

Після цього Цимбалюк обрала мовчати про злочини, які чинить Росія на території України. На її сторінці в Інстаграм лише абстрактні дописи російською мовою про життя.

Зараз Інна Цимбалюк, схоже, живе на дві країни — Францію та Латвію. Вона публікує фото з дорогих курортів та фотосесій.

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