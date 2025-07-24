В Україні на нього вже чекають: де зараз скандальний Назарій Гусаков та чи планує повертатися

За його словами, його здоров'я погіршилося

Назарій Гусаков, якого запідозрили у нецільовому використанні коштів, які він збирав на своє лікування, розповів, що він перебуває на лікуванні у Лікарні Мілана (Італія). Тим часом Офіс генерального прокурора невдовзі планує оголосити йому заочну підозру.

Ввечері 23 липня Гусаков опублікував відеозвернення, де розповів своє місце перебування. За словами чоловіка, стан його здоров'я погіршився.

"Я не ховаюся від слідства, не ховаюся від суду. Повідомляю своє фізичне місце знаходження — це медичний заклад … в Мілані … Мій стан здоров'я станом на зараз — важкий. Я не можу довго розмовляти, тримати телефон в руках, сидіти у візку через біль у спині. Допомагає записати це відеозвернення моя мама", — сказав він, додавши, що прибув до Італії 12 травня.

В Україні Гусакову оголосять підозру

Генеральний прокурор Руслан Кравченко на брифінгу в Києві 23 липня повідомив, що найближчими днями Гусакову заочно оголосять про підозру. За його словами, встановлена сума збитків – приблизно 1,2 млн грн.

Деталей підозри Кравченко не надав, проте, як відомо, поліція розслідує два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого Гусакова. Розслідування ведуться за фактами шахрайства і відмивання отриманих злочинним шляхом доходів.

"Всю суму перерахованих коштів (Гусакову – ред.) ми не можемо встановити, бо більше 300 потерпілих відмовилися бути потерпілими. Але вже зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру. Досудове розслідування і збір доказів продовжуватиметься", — зазначив генпрокурор.

Скандал з Назарієм Гусаковим — що відомо

Назарій Гусаков — 31-річний львівський громадський активіст і блогер, який живе з важкою хворобою — спінальна м’язова атрофія (SMA). Хвороба вражає м'язи, відповідальні за дихання, ковтання та тримання голови. До шести років хлопець міг самостійно сидіти і підіймати руки, але згодом його стан погіршився.

Назарій Гусаков

Гусаков збирав гроші на лікування. 17 червня цього року спалахнув скандал — його запідозрили у нецільовому використанні коштів.

На Monobank було акумульовано понад 40 мільйонів гривень. Додатково гроші надходили через ПриватБанк, PayPal, BuyMeACoffee та криптогаманець чоловіка.

Журналісти виявили, що на криптогаманці Гусакова був обіг 5 мільйонів доларів. З'явились дані про його участь у ставках на спорт та в онлайн-казино, зокрема на російських ресурсах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Гусаков пропонував жінкам "утримання в обмін на секс". Здебільшого це були жінки з маленькими дітьми. Постраждалі від його слів звернулись до журналістів після публікації інформації про шахрайство чоловіка.