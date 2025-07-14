Єдиний такий в Україні й навіть був європейським "рекордсменом": де прокладено цей міст і чому він особливий (фото)

Як Інгульський міст став символом Миколаєва

Інгульський міст у Миколаєві — це не просто транспортна артерія, а справжня інженерна перлина, яка протягом майже півстоліття з'єднує різні частини міста та забезпечує прохід суднам до знаменитого Миколаївського суднобудівного заводу. Ця унікальна споруда має свою особливу історію та технічні характеристики, які роблять її однією з найцікавіших у Європі.

Миколаїв, заснований у 1789 році на злитті річок Інгул і Південний Буг, з самого початку створювався як центр суднобудування і морський порт. Інгульський міст органічно вписується в цю історію, ставши важливою інфраструктурною частиною регіону.

Міст не лише забезпечує транспортні потреби, а й символізує розвиток Миколаєва як важливого суднобудівного та транспортного центру України. Його розвідна конструкція нагадує про морське призначення міста та його нерозривний зв'язок з кораблебудуванням.

Історія будівництва

Будівництво Інгульського мосту розпочалося у 1974 році і тривало сім років. Проєкт розробляли спеціалісти з Києва та Ленінграда, а керував зведенням лауреат Ленінської премії Лев Георгійович Карель. 6 листопада 1981 року міст було урочисто відкрито для руху транспорту та пішоходів.

Інгульський міст у Миколаєві

Вибір місця для будівництва був обумовлений необхідністю забезпечити зручне сполучення між мікрорайоном Соляні та центром, а також створити можливість для проходу великих суден до суднобудівного заводу — головного підприємства міста.

Технічні характеристики

Інгульський міст вражає своїми розмірами та інженерними рішеннями. Залізобетонна конструкція складається з 13 прольотів по 33 метри кожен, що забезпечує загальну довжину 422–488 метрів. Якщо враховувати дамбу, то загальна протяжність споруди перевищує 1300 метрів.

Інгульський міст у Миколаєві

Ширина мосту становить 18,5 метра, що дозволяє організувати рух транспорту у двох напрямках по двох смугах. З обох боків облаштовані тротуари шириною 2,25 метра, забезпечуючи комфортне пересування пішоходів.

Унікальна розвідна секція

Головною особливістю Інгульського мосту є його розвідна секція довжиною 76,25 метра. Це звідна частина, яка підіймається вертикально, створюючи прохід для суден, що прямують до Миколаївського суднобудівного заводу або з нього.

Інгульський міст у Миколаєві

До 1996 року ця розвідна секція була найдовшою у Європі за довжиною підйомної частини — справжнісінький рекорд! Зараз першість належить мосту в Роттердамі, де розвідна частина довша лише на 6 метрів, але український міст і досі залишається одним з найвражаючих у Європі.

Інгульський міст у Миколаєві

Транспортне значення

Інгульський міст відіграє ключову роль у транспортній системі Миколаєва. Через нього проходить тролейбусна лінія, що забезпечує громадський транспорт між різними районами міста. Міст є одним із трьох розвідних мостів у Миколаєві, які дають можливість проходу суднам і кораблям.

Інгульський міст у Миколаєві

Для мешканців міста цей міст — не просто інфраструктурний об'єкт, а частина щоденного життя. Тисячі людей щодня користуються цією переправою, долаючи річку Інгул та дістаючись до роботи, навчання чи місць відпочинку.

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