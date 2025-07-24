Этот уникальный каменный мост – один из старейших в Украине: где он находится и чем особенный (фото)

В течение почти 130 лет он неизменно служит людям, демонстрируя, как настоящее мастерство может преодолевать время и обстоятельства.

В селе Плебановка Теребовлянского района Тернопольской области возвышается настоящее чудо инженерной мысли прошлого — величественный каменный виадук, возведенный в 1896 году.

Это сооружение не просто пережило более века истории, но и до сих пор активно используется для железнодорожного сообщения, демонстрируя непревзойденное качество австрийского строительства. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Шедевр архитектурной инженерии

Плебановский виадук поражает своей конструкцией — девять массивных каменных арок создают неповторимый силуэт, ставший визитной карточкой не только села, но и всей Тернопольщины. Австрийские и итальянские инженеры, руководившие строительством, выбрали арочный стиль не случайно. Такая конструкция позволяет оптимально распределять нагрузку, учитывая особенности местного рельефа, климатические условия и возможные сейсмические воздействия.

Результат оказался потрясающим: почти 130 лет мост выдерживает огромные нагрузки от железнодорожных составов весом в сотни тонн. Это свидетельствует о высоком уровне инженерных расчетов и качестве строительных работ того времени.

Плебановский виадук

Часть большого исторического проекта

История виадука неразрывно связана с амбициозными планами Австро-Венгерской империи по развитию железнодорожной инфраструктуры. Мост стал важным звеном транспортной сети, которая должна была соединить разные регионы Галиции и обеспечить как экономические, так и стратегические военные нужды империи.

Плебановский виадук

Строительство осуществляли местные квалифицированные мастера под пристальным вниманием иностранных специалистов. Такое сотрудничество обеспечило сочетание лучших европейских технологий того времени с глубоким знанием местных условий и традиций строительства.

Свидетель бурной истории

За свою долгую историю Плебановский виадук стал молчаливым свидетелем самых драматических событий ХХ века. Он пережил две мировые войны, смену политических режимов, обстрелы и бомбардировки. Несмотря на значительные разрушения, здание неоднократно возобновлялось — в частности, серьезные ремонтные работы проводились во времена польской администрации.

Плебановский виадук

Уникальный памятник современности

Сегодня Плебановский виадук — один из шести сохранившихся каменных железнодорожных виадуков на территории Западной Украины. Эта уникальность делает его особенно ценным с точки зрения исторического наследия и туристической привлекательности.

Плебановский виадук, марка

Несмотря на то, что интенсивность железнодорожного движения сегодня невелика, мост продолжает выполнять свою транспортную функцию. В то же время, он охраняется как памятник архитектуры национального значения, что подчеркивает его исключительную культурную ценность. Ему даже посвящена почтовая марка.

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