Має капнути на єМайдан: меми про протести в Україні не вщухають

Українці ніколи стільки не жартували про картон

В Україні тривають протести проти ухвалення закону №12414, який послаблює повноваження НАБУ та САП. До вечора 23 липня демонстрації пройшли у більшості великих міст. Також вони плануються і сьогодні.

Українці на будь-які події реагують із гумором. Якщо вони жартують навіть зі смертельних обстрілів, то ситуація з антикорупційними органами викликала хвилю мемів і жартів у мережі. "Телеграф" зібрав найцікавіші.

Інтернет-користувач зобразив бійку законопроєкту №12414 із документом №13531, який має відновити незалежність НАБУ та САП, у вигляді котів. На задньому плані можна помітити законопроєкт №177013, який спостерігає за бійкою.

На іншому мемі можна знову побачити кота, який найімовірніше символізує народного депутата. Тварина одягнена у вишиванку і стоїть на трибуні Верховної Ради. Її мордочка забруднена у сметані. Водночас кіт каже, що потрібен план боротьби з розкраданням сметани.

Українці іронізують не лише над ситуацією з антикорупційними органами, а й над викликаними нею протестами. Так, вони жартують, що оплата для протестувальників має перераховуватися на карту єМайдан аналогічно карті єДопомога.

Також у мережі креативно обіграли картонки з Нової Пошти, які використовуються на протестах. Нагадаємо, ці події вже назвали "революцією на картоні".

Не обійшлося і без жартів про повільність Укрпошти, які вийшли на новий рівень. Втім, ми не описуватимемо кожен прикольний мем – дивіться самі.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що готовий внести до Верховної Ради законопроєкт, який збереже незалежність антикорупційних органів. Парламент може зібратися на екстрене засідання наступного тижня.