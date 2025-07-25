Унікальний цілющий лиман на Одещині поступово зникає. Що з ним стало і чому (фото, відео)

З Одеси до Куяльника можна дістатися за 30-40 хвилин

Куяльницький лиман на північно-західному узбережжі Чорного моря міліє. Він так пересох, що можна збирати сіль.

Відео з лиманом, що значно зменшився в розмірі, показали в мережі. На ділянках, звідки відступила вода, залишилася сіль, що виглядає на сонці, ніби лід.

"Куяльницький лиман так підсох, що можна мішок солі на закрутки назбирати", — пишуть в мережі.

Де розташований Куяльницький лиман

Він розташований на південному заході Одеської області, на південному заході України, біля міста Білгород-Дністровський. Межі лиману проходять від села Хащевате на південному заході до села Куяльник на північному сході.

Куяльницький лиман на карті

Чому пересихає Куяльницький лиман

Куяльницький лиман міліє вже не перший рік. Це відбувається через кілька проблем, серед яких найбільші — неконтрольоване використання вод річки Великий Куяльник та кліматичні зміни. Зокрема, незаконні загати, дамби та ставки, а також несанкціонований видобуток піску в річищі річки, призводять до зменшення надходження прісної води до лиману.

Води в лимані все менше і менше

Лиман стає більш солоним

З кожним роком лиман все менше

Куяльницький лиман під загрозою зникнення

"Телеграф" розповідає про Куяльницький лиман, якому загрожує повне висихання. В мережі публікують сумні фото водойми, що міліє.

Лиман існує завдяки потраплянню в нього прісної води з річок. Основна артерія – це ріка Великий Куяльник, яка також пересихає. Унікальній водоймі загрожує зникнення. Для його порятунку розглядають можливість наповнення лиману морською водою, проте це рішення має великі мінуси.

"Лиман втратив значну частину водозбору, тимчасове рішення – наповнення морською водою в осінньо-зимовий період. Але морська вода забруднена, її хімічний склад відрізняється від лиманної, що може призвести до втрати властивостей лікувальних грязей, їх вапнування та високої концентрації солей. Необхідно шукати прісні об'єкти", – пояснив голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

Щоб зайти у воду хоч по коліно, треба дуже довго йти

Через зменшення води підвищується солоність лиману. Це може призвести до втрати лікувальних властивостей грязі та ропи. Крім того, лиман є важливим місцем зимівлі для водоплавних птахів, його пересихання загрожує зменшенням їхньої популяції.

Лікувальні грязі під загрозою зникнення

Жителька Одеси Олена Семенюк розповіла, що була на пляжі санаторію Куяльник у 2004 році, тоді там ще можна було поплавати, хоча для цього й потрібно було досить далеко відійти від берега. Зараз вона знову побувала на лимані та була вражена, як він обмілів. Тепер щоб зайти хоча б по коліно, треба дуже далеко йти дном, яке вкрите шаром солі, змішаної з піском і лікувальними лиманськими грязями.

Куяльницький лиман – українська "Мертве море"

За лікувальними властивостями Куяльницький лиман не поступається знаменитому Мертвому морю в Ізраїлі. Місцеві грязі багаті на мінерали та мікроелементи, вони містять йод, бром, магній і калій, що допомагають покращити стан шкіри, суглобів і м'язів. Час від часу вода в Куяльницькому лимані стає рожевою через сезонне розмноження водоростей, шлюбний період рачків артемій та наявність галобактерій.

Раніше Куяльницький лиман був таким

На сонці молона вода виглядає як дзеркало

Часами він забарвлюється у рожевий

Прозора вода Куяльницького лиману

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