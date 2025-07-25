Уникальный лечебный лиман на Одесчине постепенно исчезает. Что с ним стало и почему (фото, видео)

Из Одессы в Куяльник можно добраться за 30-40 минут

Куяльницкий лиман на северо-западном побережье Черного моря мелеет. Он так пересох, что можно собирать соль.

Видео лимана, что значительно уменьшился в размере, показали в сети. На участках, откуда отступила вода, осталась соль, которая на солнце выглядит как лед.

"Куяльницкий лиман так подсох, что можно мешок соли на закрутки собрать", — пишут в сети.

Где расположен Куяльницкий лиман

Он расположен на юго-западе Одесской области, на юго-западе Украины, у города Белгород-Днестровский. Границы лимана проходят от села Хащеватое на юго-западе до села Куяльник на северо-востоке.

Куяльницкий лиман на карте

Почему пересыхает Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман мелеет уже не первый год. Это происходит из-за нескольких проблем, среди которых самые большие — неконтролируемое использование вод реки Большой Куяльник и климатические изменения.

Воды в лимане все меньше и меньше

Лиман становится более соленым

С каждым годом лиман все меньше

Куяльницкий лиман под угрозой исчезновения

"Телеграф" рассказывает о Куяльницком лимане, которому грозит полное высыхание. В сети публикуют печальные фото мелеющего водоема.

Лиман существует благодаря попаданию в него пресной воды из рек. Основная артерия – это река Большой Куяльник, которая тоже пересыхает. Уникальному водоему грозит полное исчезновение. Для его спасения рассматривается возможность наполнения лимана морской водой, однако это решение имеет большие минусы.

На Куяльнике даже воздух лечебный

"Лиман потерял значительную часть водосбора, временное решение — наполнение морской водой в осенне-зимний период. Но морская вода загрязнена, ее химический состав отличается от лиманной, что может привести к потере свойств лечебных грязей, их известкования и высокой концентрации солей. Необходимо искать пресные объекты", – рассказал глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Чтобы зайти в воду хоть по колено, нужно очень долго уходить

Из-за уменьшения воды повышается соленость лимана. Это может привести к потере лечебных свойств грязи и рапы. Кроме того, лиман является важным местом зимовки для водоплавающих птиц, его пересыхание чревато уменьшением их популяции.

Лечебные грязи под угрозой исчезновения

Жительница Одессы Елена Семенюк рассказала, что была на пляже санатория Куяльник в 2004 году, тогда там еще можно было поплавать, хотя для этого и нужно было достаточно далеко отойти от берега. Сейчас она снова побывала на лимане и была поражена, как он обмелел. Теперь, чтобы зайти хотя бы по колено, надо очень далеко идти по дну, покрытому слоем соли, смешанной с песком и лечебными лиманскими грязями.

Куяльницкий лиман – украинское "Мертвое море"

По лечебным свойствам Куяльницкий лиман не уступает знаменитому Мертвому морю в Израиле. Местные грязи богаты минералами и микроэлементами, они содержат йод, бром, магний и калий, помогающие улучшить состояние кожи, суставов и мышц. Время от времени вода в Куяльницком лимане становится розовой из-за сезонного размножения водорослей, брачного периода рачков артемий и наличия галобактерий.

Ранее Куяльницкий лиман был таким

На солнце соленая вода выглядит как зеркало

Иногда он окрашивается в розовый

Прозрачная вода Куяльницкого лимана

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