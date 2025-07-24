Це вам не мухи: гігантські хмари сарани налякали українців — чи можуть вони вас покусати

Уся правда про сарану, що накрила пів України

Нашестя сарани в Україні перетворилося не лише на екологічну катастрофу, а й на джерело безлічі міфів та панікерських чуток. Українці активно шукають в мережі відповіді на найпростіші запитання: чи кусається ця комаха, що вона їсть і як довго живе? Але чого насправді потрібно боятися?

"Телеграф" розповість усю правду про цих крилатих шкідників — без паніки та забобонів.

Не пропустіть: Україну масово атакує сарана: в чому причина, де вже є наслідки і як цьому безпечно протидіяти.

Величезні хмари комах над Запорізькою областю вже встигли долетіти до Дніпра, Кривого Рогу і навіть Вінниці. Помічали сарану і в Одесі. Поки що це поодинокі "розвідники", але їх поява викликала справжню хвилю паніки в соцмережах. Одні розповідають про болючі укуси, інші — про комах-вампірів, треті просто бояться виходити з дому. Час розставити всі крапки над "і" і розібратися, що правда, а що — звичайні забобони.

Сарану помітили в Одесі

Шкідники атакують Запоріжжя

Таку комаху помітили на Вінниччині

В яких областях вже бачили сарану

Чи кусається сарана: розвіюємо головний міф

Коротка відповідь: НІ, сарана не кусається.

Сарана фізично не здатна вкусити людину. У неї гризучий ротовий апарат, але він призначений виключно для пережовування рослинної їжі. Щелепи сарани пристосовані для того, щоб відгризати тверді стебла трав та листя, а не для нападу на людей чи тварин.

Сарана не кусається

Максимум, що може відчути людина при контакті з сараною — це легенький щипок, коли комаха намагається захиститися своїми потужними щелепами. Але це радше нагадує ущипування, а не справжній укус. Деколи сарана може подряпати кігтиками, намагаючись втриматися на одязі, але болючих укусів не буває — це фізично неможливо.

Сарана — травоїдна комаха, яка харчується виключно рослинами і взагалі не розглядає людей як їжу чи загрозу. Навіть у величезних зграях вона не нападає на людей, а навпаки — намагається уникнути контакту.

Що їсть літаючий шкідник

Сарана — справжній "вегетаріанець" з неймовірним апетитом. Її меню включає практично всю зелену рослинність, яку тільки можна знайти. Особливо полюбляє сільськогосподарські культури — пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу та рис. Не оминає овес, просо, гречку та соняшник.

Сарана полюбляє злакові

У городах сарана з однаковим задоволенням поїдає капусту, моркву, буряк, молоді пагони картоплі, помідори та огірки. Навіть цибуля з часником не лякають цю комаху. Коли культурних рослин не вистачає, сарана переключається на дикі трави, злаки, листя дерев і чагарників, молоді пагони, квіти та пелюстки.

Цифри її апетитів справді вражають. Одна особина з'їдає до двох грамів зелені щодня, а за все життя споживає до півкілограма рослинної маси. Тисяча комах на квадратному метрі знищує 30 кілограмів рослин за добу. А велика зграя може з'їсти стільки, скільки 2500 корів!

Цікаво, що сарана ніколи не їсть м'ясо чи продукти тваринного походження, уникає мертвої органіки та інстинктивно обходить отруйні рослини. Штучні матеріали комаха теж не чіпає, хоча у критичних ситуаціях може спробувати погризти навіть солом'яні дахи.

Життєвий цикл: скільки живе сарана

Життя сарани — це справжній марафон виживання, який триває від кількох місяців до цілого року залежно від стадії розвитку. Зимівля відбувається у стадії яйця — самка восени відкладає до сотні яєць у грунт на глибину 3-5 сантиметрів, де вони лежать 6-10 місяців до весняного потепління.

Навесні з яєць вилуплюються личинки, які за 35-40 днів проходять п'ять стадій линьки, поступово набуваючи ознак дорослої особини. Кожна линька — це маленька революція, коли комаха скидає старий хітиновий панцир і з'являється у новому, більшому "костюмі".

Життєвий цикл сарани

Доросла особина живе найкоротше, але найяскравіше життя. Єгипетська сарана, яка зараз атакує Запорізьку область, живе 3-4 місяці у дорослому стані. Перелітна сарана може протриматися до п'яти місяців, а італійська — лише 2-3 місяці. Пік активності припадає на червень-вересень, коли температура повітря найсприятливіша для розмноження.

На тривалість життя сарани впливає безліч факторів. Тепла погода вище 25 градусів, достатня кількість їжі та висока вологість повітря продовжують життя комахи. А от холод нижче 10 градусів стає смертельним, як і голод з посухою. Природні вороги — птахи, павуки, богомоли — також значно скорочують популяцію шкідника.

Чому сарана не небезпечна для людей

Попри страшні кадри чорного неба над Запоріжжям, сарана абсолютно безпечна для людського здоров'я. Вона не кусається, не жалить, не переносить хвороби та не нападає навіть у величезних скупченнях. Більше того — у 80 країнах світу сарану їдять як цінне джерело білка.

Сарану їдять в багатьох країнах світу

Єдині непрямі ризики можуть стосуватися алергічних реакцій у особливо чутливих людей на хітинові частинки мертвих комах у повітрі. Психологічний стрес від виду мільйонів комах теж нікого не додає здоров'я. Ну і головна біда — економічні збитки від знищення врожаю, але це вже не загроза життю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україну атакує біблійна кара — ми розповідали, звідки взялись цілі хмари шкідників і що буде з урожаєм.