У Чорному морі виявили небезпечного краба. Яку загрозу він несе (фото, відео)

"Телеграф" розповів, що відомо про ракоподібних

Синій американський краб зʼявився у Чорному морі. Це інвазивний вид.

Про це тривожне відкриття повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. Там зазначили, що це кардинально може змінити екосистему нашого моря.

На оприлюднених фотографіях можна детально розглянути цього вражаючого морського хижака. Краб має характерні яскраво-блакитні клешні з помаранчевими кінцівками. Його панцир забарвлений у сіро-зелені тони з синюватим відтінком.

Синій краб

На фото видно потужні клешні краба, які є його головною "зброєю" — саме ними він полює на молюсків, дрібних ракоподібних та молодь риб. Спинний панцир має характерну овальну форму з гострими шипами по краях, що надає йому грізного вигляду.

Що відомо про синього американського краба

Callinectes sapidus — це один з найагресивніших інвазивних видів, який походить з Атлантичного узбережжя Північної Америки. Цей краб відомий своєю неймовірною пристосованістю та швидкістю розмноження.

Основні характеристики:

Розмір: до 25 см у ширину панциря.

Вага: до 450 грамів.

Тривалість життя: 3-4 роки.

Швидкість росту: надзвичайно висока.

Температурна стійкість: витримує від 3°C до 35°C.

У чому небезпека синього краба

Державна екологічна інспекція пише, що активний хижак і сильний конкурент, синій краб загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб. Він порушує баланс прибережних екосистем, особливо в умовах зміни клімату, до яких краб добре адаптується.

Основні шляхи проникнення, як пишуть у пресслужбі — баластні води суден і природне розселення через Босфор із Середземного моря. Перші знахідки в Україні — ще з 2019 року, а нещодавно вид виявлено в районі дельти Дунаю.

Синій краб

"Досвід Італії, Греції та Туреччини показує, що контрольований вилов синього краба може не лише зменшити його вплив на екосистему, а й приносити прибуток — його м'ясо високо цінується у гастрономії", — йдеться у повідомленні.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу застерігає:

Вести постійний моніторинг поширення виду.

Розробити науково обґрунтовану політику регулювання його чисельності.

Розглядати синього краба не лише як загрозу, а й як потенційний ресурс за умови сталого підходу.

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