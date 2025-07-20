Бадьорять краще за каву. Українці створили смішні меми про сезон кавунів

Жартували не тільки про те, як обирати кавун

В Україні вже розпочався сезон кавунів, який триватиме приблизно до кінця вересня. Це неабияк надихнуло українців на створення тематичних мемів.

"Телеграф" зібрав найдотепніші з них. Зауважимо, що жартували не тільки про вибір кавуна, а й про його сечогінну дію.

Одним з найсмішніших мемів можна вважати згенероване відео з відомим актором Кіліаном Мерфі та котами, які лупцюють один одного. На ролику продавця показали з легендарним розчарованим обличчям Мерфі, а покупець і кавун — коти. Цей мем ілюструє те, як українці звикли перевіряти кавуни на стиглість, стукаючи по них.

Також меми створювали і на тлі того, що після кавуна кількість походів в туалет збільшується. Цей плід насичений водою та цукром, тому має дещо сечогінну дію на організм людини. Особливого дискомфорту це може доставити, якщо з'їсти багато кавуна на ніч.

Меми про кавун

Меми про кавун

Для довідки

Кавун містить велику кількість води — 92-95%. Решта — це клітковина, вітаміни, мінерали та інші корисні речовини. У 100 грамах кавуна в середньому 6-7 грамів цукру.

Середня вартість кавунів на ринку в Україні складає 30-45 грн. Ціна залежить від сорту та походження, адже продають не тільки українські кавуни, а й азербайджанські тощо.

Нагадаємо, що з початком сезону кабачків українці створювали тематичні меми. У них було не тільки про те, що кабачки будуть на сніданок, обід та вечерю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тривала нестерпна спека також стала приводом для створення мемів. Жартували і про 30-градусний холодок.