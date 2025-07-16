За рахунок Путіна: в Європі розглядають цікавий спосіб фінансувати зброю для України

Купувати будуть те, що вказано у списку України, який отримали представники ЄС

В Європейському Союзі вивчають можливість оплатити американський пакет озброєння для України коштом заморожених активів Росії. Планується, що прибутки від заморожених активів Центробанку РФ можна буде пустити на оплату постачань для Києва – таким чином, Україна отримає зброю для оборони від агресора за рахунок цього самого агресора.

Про це пише The Telegraph із посиланням на власні джерела серед дипломатів. Зазначається, що 15 липня в Брюсселі пройшла зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, яка була присвячена з'ясуванню того, як буде працювати механізм закупівлі озброєння у США.

Вважається, що провідну роль в процесі координації закупівель та передачі озброєння відіграватиме створена цього року місія НАТО з підтримки України. Таку думку висловив представник Альянсу, її підтримують багато чиновників та міністрів. Проте деякі учасники зустрічі досі не можуть позбавитися страху перед Кремлем: вони вважають, що Москва розцінить такі закупівлі, як провокацію.

Поки що цілком ймовірно, що країни ЄС та Канада зроблять внесок до центрального бюджету НАТО, звідки потім заберуть гроші на оплату постачань. Купувати будуть те, що вказано у списку України, який отримали представники ЄС. Але низка країн вважає, що платити за озброєння повинні не країни Європи та не Україна, а Росія. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висунув пропозицію використати для оплати прибутки від активів РФ.

"Це має бути тягарем для наших платників податків, чи для росіян?", – поцікавився міністр.

Окрім цього, участь у новій програмі безпосередньо вплине на виконання цільового показника оборонних витрат НАТО. Загальні деталі ще узгоджують, але перші зенітні ракетні комплекси Patriot прибудуть в Україну найближчим часом. Також не виключається, що Україна отримає далекобійні ракети.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння на приблизно 10 млрд доларів, більша частина з цього обсягу піде Україні. Крім того, на Росію та країни, які купують російські енергоресурси, або надають Росії допомогу, чекають величезні тарифи, якщо Кремль не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати їх Збройним силам України. Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.

Цікаво, що хоча Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot, він не уточнював, що це буде – батареї, або пускові установки. Знайти для України 17 батарей буде вкрай важко та дорого. Але є одна країна, яка має вісім батарей — та планує вивести їх з експлуатації.