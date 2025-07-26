Зеленський в день народження Сирського заявив про його нові успіхи

Зеленський відзначив успіхи Сирського

Олександр Сирський у суботу, 26 липня, святкує ювілей. Президент Володимир Зеленський привітав головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з 60-річчям і подякував за успіхи у захисті Сумщини. Глава держави відзначив, що командувач завдяки цій спецоперації зірвав російські плани щодо просування росіянами вглиб Сумської області з прикордоння.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі. За словами президента, Сумщина залишається одним з пріоритетних напрямків для ворога, проте українські сили блокують спроби просунутися.

Зеленський також повідомив про поповнення обмінного фонду для України за минулий тиждень. Президент нагадав, що Україна продовжує діяти на російській території.

Нагадаємо, що 6 серпня 2024 року ЗСУ розпочали Курську операцію, перетнувши кордон з Росією поблизу міста Суджа. Ця операція мала на меті створити буферну зону та не допустити наступ ворога в Сумській області. За п'ять місяців операції український контроль поширився на частину Курської області РФ.

Раніше "Телеграф" писав, які операції головкома ЗСУ вже увійшли в історію. Згадуємо найяскравіші операції Сирського.