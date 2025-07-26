Зеленский в день рождения Сырского заявил о его новых успехах

Зеленский отметил успехи Сырского

Александр Сырский в субботу, 26 июля, отмечает юбилей. Президент Владимир Зеленский поздравил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с 60-летием и поблагодарил за успехи в защите Сумщины. Глава государства отметил, что командующий благодаря этой спецоперации сорвал российские планы по продвижению россиянами вглубь Сумской области с приграничья.

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале. По словам президента, Сумщина остается одним из приоритетных направлений для врага, однако украинские силы блокируют попытки продвинуться.

Зеленский также сообщил о пополнении обменного фонда для Украины за прошедшую неделю. Президент напомнил, что Украина продолжает действовать на территории России.

Напомним, что 6 августа 2024 года ВСУ начали Курскую операцию, пересек границу с Россией вблизи города Суджа. Эта операция преследовала цель создать буферную зону и не допустить наступление врага в Сумской области. Через пять месяцев операции украинский контроль распространился на часть Курской области РФ.

Ранее "Телеграф" писал, как и операции главкома ВСУ уже вошли в историю. Вспоминаем самые яркие операции Сырского.