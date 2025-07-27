Цілий рік будете нещасними: що категорично заборонено робити 27 липня

Віряни цього йдуть до храмів

Цієї неділі, 27 липня, православні християни вшановують пам’ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. До переходу УПЦ на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 9 серпня.

Пантелеймон родом із Нікомидії (зараз це територія Туреччини). Його батько був язичником, а мама — християнкою. Пантелеймон здобув освіту лікаря і став працювати в імператора Максиміліана. Однак коли він увірував у Христа, став зцілювати людей не тільки ліками, а й молитвами. За це його засудили до страти.

Молот, яким мали вбити святого, розтанув у руках ката. Пантелеймон потерпів мученицьку смерть. Мощі святого зберігаються в Афонських монастирях та у багатьох храмах світу, включно з Україною.

Традиції та прикмети 27 липня

Віряни в цей день відвідують храми, де ставлять свічки за здоров'я рідних. Також моляться і просять зцілення, адже Пантелеймон — покровитель усіх лікарів.

дощ 27 липня — чекайте на гарний урожай пшениці;

зранку активні бджоли — погода буде ясною;

Фото: freepik

Що не можна робити 27 липня

займатися важкою фізичною працею — треба провести день у спокої;

різати, колоти землю — на цілий рік притягнете до себе нещастя;

відмовляти у допомозі — в цей день треба бути милосердними.

Іменини 27 липня

В цей день іменини відзначають Герман, Іван, Микола, Еммануїл.

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