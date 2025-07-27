Цілий рік будете нещасними: що категорично заборонено робити 27 липня
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Віряни цього йдуть до храмів
Цієї неділі, 27 липня, православні християни вшановують пам’ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. До переходу УПЦ на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 9 серпня.
Пантелеймон родом із Нікомидії (зараз це територія Туреччини). Його батько був язичником, а мама — християнкою. Пантелеймон здобув освіту лікаря і став працювати в імператора Максиміліана. Однак коли він увірував у Христа, став зцілювати людей не тільки ліками, а й молитвами. За це його засудили до страти.
Молот, яким мали вбити святого, розтанув у руках ката. Пантелеймон потерпів мученицьку смерть. Мощі святого зберігаються в Афонських монастирях та у багатьох храмах світу, включно з Україною.
Традиції та прикмети 27 липня
Віряни в цей день відвідують храми, де ставлять свічки за здоров'я рідних. Також моляться і просять зцілення, адже Пантелеймон — покровитель усіх лікарів.
- дощ 27 липня — чекайте на гарний урожай пшениці;
- зранку активні бджоли — погода буде ясною;
Що не можна робити 27 липня
- займатися важкою фізичною працею — треба провести день у спокої;
- різати, колоти землю — на цілий рік притягнете до себе нещастя;
- відмовляти у допомозі — в цей день треба бути милосердними.
Іменини 27 липня
В цей день іменини відзначають Герман, Іван, Микола, Еммануїл.
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