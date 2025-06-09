Не виходьте з дому до листопада: найсмішніші меми про літню спеку

Зібрали найкращі жарти

В Україні вже кілька днів тримається невелика спека, адже термометр показує до +40 градусів. Однак українці вже почали жартувати і створювати тематичні меми.

"Телеграф" зібрав найдотепніші з них. Зауважимо, що, за прогнозами синоптиків, вже з 10 червня в Україні має стати трішки прохолодніше.

Основною темою для жартів було те, як людей "воскрешають" холодні напої під час спеки, особливо з льодом. І для наочності на зображені показали підтягнуту актрису Дженіфер Еністон.

Жартували українці і про те, що скільки не пий води у спеку, а на вулицю краще не виходити. І це стосується не конкретних годин, адже "радять" сидіти вдома аж до листопада. Також були меми і про кондиціонери, які роблять цей період трохи кращими. Проте "Укренерго" радило використовувати їх лише не в пікові години, аби не було перевантаження мережі і відключення світла.

Також були і жарти про людей, які кажуть, що люблять спеку. Адже наразі тільки початок червня, а подекуди "вжарює" сильно. Проте деякі користувачі писали, що спека у 2025 зі світло не порівнюється зі спекою у 2024, коли світла не було по 10 годин.

Нагадаємо, що українці також зараз жартують і зі сварки американського мільярдера Ілона Маска та президента США Дональда Трампа. У мережі з'явилось чимало дотепних мемів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наклепали смішні меми про вибухи на російських аеродромах.