Был самым высоким и экстремальным в Украине, а теперь в аварийном состоянии: где этот мост и как он называется

Сегодня мост требует особого внимания из-за своего аварийного состояния, но остается символом города и популярным местом для туристов

В сердце Подолья, в живописном Каменце-Подольском, возвышается настоящее чудо инженерной мысли — мост "Стремительная лань". Это уникальное сооружение не только долгое время было самым высоким мостом в Украине.

Оно воплощает в себе революционные технологии своего времени и дух современного экстремального туризма. "Телеграф" расскажет о мосте подробнее

От необходимости к символу города

История моста началась в середине XX века, когда остро возникла необходимость разгрузить транспортный поток через исторический Старый город Каменец-Подольского. Строительство завершилось 21 августа 1973 г., а торжественное открытие состоялось уже в ноябре того же года.

Сначала сооружение не имело официального названия, однако благодаря своей грациозной и динамической форме получило поэтическое название "Стремительная лань" или "Бегущая лань". Это название прекрасно отражает визуальное впечатление от моста – он действительно напоминает стройную лань, прыгающую через пропасть.

Инженерный прорыв над каньоном

Мост простирается через величественный каньон реки Смотрич на длину 379 метров на высоте 54 метра, демонстрируя невероятное техническое достижение. Наиболее удивительной особенностью конструкции является то, что она держится исключительно на двух боковых опорах, без промежуточной подпорки. Такое архитектурное решение стало возможным благодаря использованию революционных бистальных балок — технологии, впервые в мировой практике применявшейся именно в этом проекте.

Строительство моста, архивное фото

Мост Стремительная лань

Разработкой занимались ведущие специалисты Института электросварки имени Евгения Патона в 1965 году. Их новаторское решение не только обеспечило прочность и долговечность постройки, но и создало настоящую техническую легенду.

Мекка для экстремалов

Мост "Стремительная лань" долго был не только транспортной артерией, но и центром активного туризма и экстремального спорта. Здесь регулярно проводились прыжки роупджампинг, позволяющие всем желающим испытать невероятные эмоции свободного падения с самого высокого моста Украины.

Мост Стремительная лань, прыжки

Природная красота и культурное наследие

Мост органично вписывается в неповторимый ландшафт Каменца-Подольского, соединяя живописные берега каньона Смотрича — одного из красивейших природных чудес Подольского края. Благодаря своему расположению и архитектурной уникальности, "Стремительная лань" по праву считается одним из семи чудес Каменца-Подольского.

Мост Стремительная лань

К сожалению, мост "Стремительная лань" в Каменце-Подольском теперь имеет ограничения для автотранспорта. На мосту запрещено ехать быстрее 30 км/ч, двигаться очень близко друг к другу (менее 10 метров дистанции) и ездить на грузовиках более 20 тонн. Такие меры ввели, чтобы сохранить уникальную конструкцию оказавшегося в аварийном состоянии моста.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном каменном мосту, одном из старейших в Украине. Сегодня он охраняется как памятник архитектуры национального значения.