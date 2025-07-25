В Україні є міст, який "танцює": де він знаходиться і як називається (фото)

Цей 137-метровий залізобетонний гігант поєднує легенди та реальність, романтику та архітектуру, історію та сучасні традиції.

Тещин міст — один із найвідоміших пішохідних мостів Одеси, що з’єднує Приморський бульвар та бульвар Михайла Жванецького. Побудований у 1968–1969 роках за проектом архітектора Володимирської та інженера Кирієнка, він спочатку мав назву "Комсомольський" — на честь колишньої назви бульвару Жванецького.

ММіст розташований над Військовим узвозом і є найвищим пішохідним мостом у місті: довжина близько 137,6 метрів, висота — 30 метрів, ширина — 6 метрів. Його залізобетонна конструкція без проміжних опор — точна копія мосту герцогині Шарлотти в Люксембурзі, але він коротший приблизно втричі.

Тещин міст

Легенди та народні прізвиська

Назва "Тещин міст" пов'язана з кількома легендами. Згідно з найпопулярнішою, перший секретар обкому партії Михайло Синиця будував міст, щоб скоротити шлях до будинку своєї тещі, куди він часто ходив на млинці. Друга легенда пов'язує вузьку конструкцію, що злегка хитається, з "язиком тещі", що дало мосту колоритне прізвисько в народі. Крім цього, міст оточений і більш похмурими історіями — він ставав місцем трагедій, включно з випадками самогубств, що додає йому особливої містичної атмосфери.

Тещин міст

Унікальні архітектурні особливості

Тещин міст — знаменитий своїм "танцем": він розгойдується під впливом вітру, що помітно на його вузькій пішохідній частині. Це пов'язано з унікальною залізобетонною конструкцією і сталевою арматурою, що розширюється під час змін температури. Інженери досі обговорюють і вивчають природу цих коливань, але підтверджено безпеку мосту.

У 1970-х роках студенти Одеси влаштовували на мосту експерименти, збираючись сотнями і одночасно стрибаючи для випробування міцності конструкції, а іноді по мосту проїжджали легкові автомобілі. Ці випробування тільки довели надійність споруди.

Традиції та сучасне значення

З початку 2000-х років Тещин міст набув репутації "мосту закоханих". Пари вішають на його поруччя замки — символ вічного кохання. Згодом така традиція стала загрожувати збереженню конструкції, і 2011 року поруч встановили металеву інсталяцію "Закохане серце", куди тепер радять кріпити замки. Це дало змогу зберегти традицію без шкоди для мосту.

Інсталяція "Закохане серце"

Жителі Одеси також святкують на мосту "День тещі" 16 лютого. Цього дня проводять частування млинцями, розповідають жарти та історії про міст і тещ, що додає місцю добродушного міського гумору та культурного значення.

Видові локації та культурне значення

З мосту відкривається мальовничий краєвид на Одеський порт, море, історичні Воронцовський та Шахський палаци. Міст пов’язує не лише два бульвари, а й історію, архітектуру із сучасними міськими традиціями, стаючи справжнім культурним символом Одеси.

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