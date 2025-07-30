Вікно для переговорів України та Росії буде: дипломат озвучив терміни

У росіян з’явилися нові проблеми

Найближче вікно для переговорів України та Росії про припинення бойових дій може бути восени. При цьому не факт, що ці переговори завершать війну.

Про це у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів колишній посол України у США Валерій Чалий. За його словами, зараз у Росії вже видно проблеми, яких не було раніше.

"Я раніше за жовтень-листопад не бачу вікна можливостей (для переговорів, — ред.). Ось від слова зовсім. Жовтень-листопад з’явиться перше таке вікно", — сказав Чалий.

Дипломат зазначив, що росіяни вже починають відчувати проблеми із мобілізацією. Раніше Кремль намагався захистити Москву та Санкт-Петербург від війни і змусити йти в бій людей із глибинки, але через величезні втрати знаходити людей не завжди виходить.

Також Москва почала відчувати проблеми з економікою, а бюджетна "подушка", яка накопичувалася для війни дуже довго, виснажилася. Хоча Кремль ще має гроші на війну, але накопичити на наступний рік вдалося набагато менше, ніж там розраховували.

За словами Чалого, у сторін буде можливість зупинити бойові дії на кілька років, однак він сумнівається, що Росія не спробує повторити вторгнення. Також важливо розуміти, на яких умовах буде досягнуто припинення боїв, адже якщо Україну зобов’яжуть роззброїтися, то це призведе до її неминучого поглинання.

Як повідомлялося раніше, президент Туреччини 28 липня висловив сподівання, що війна Росії проти України закінчиться в найближчому майбутньому. Він зазначив, що мирні переговори швидше за все відбуватимуться у його країні.