Окно для переговоров Украины и России будет: дипломат озвучил сроки

У россиян появились новые проблемы

Ближайшее окно для проведения переговоров Украины и России о прекращении боевых действий может быть осенью. При этом не факт, что эти переговоры завершат войну.

Об этом в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, сейчас у России уже видны проблемы, которых не было раньше.

"Я ранее октября-ноября не вижу окна возможностей (для переговоров, — ред.). Вот от слова совсем. Октябрь-ноябрь появится первое такое окно", — сказал Чалый.

Дипломат отметил, что россияне уже начинают ощущать проблемы с мобилизацией. Ранее Кремль пытался оградить Москву и Санкт-Петербург от войны и заставить идти в бой людей из глубинки, но из-за огромных потерь находить людей не всегда получается.

Также Москва начала ощущать проблемы с экономикой, а бюджетная "подушка", которая накапливалась для войны очень долго, истощилась. Хотя у Кремля еще есть деньги на войну, но накопить на следующий год удалось гораздо меньше, чем там рассчитывали.

По словам Чалого у сторон будет возможность остановить боевые действия на несколько лет, однако он сомневается, что Россия не попытается повторить вторжение. Также будет важно понимать, на каких условиях будет достигнуто прекращение боев, ведь если Украину обяжут разоружиться, то это приведет к ее неизбежному поглощению.

Как сообщалось ранее, президент Турции 28 июля выразил надежду, что война России против Украины закончится в очень скором будущем. Он отметил, что мирные переговоры скорее всего будут проходить в его стране.