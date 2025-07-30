"Час минув": Держдепартамент запевнив у серйозності намірів Трампа щодо Росії

В Держдепартаменті запевнили, що Трамп дуже серйозний

Кремль дуже хибно інтерпретував ту "терплячість", яку проявив до російського режиму президент США Дональд Трамп. Але час російського правителя Володимира Путіна для неправильних інтерпретацій минув. Тепер йому доведеться приймати рішення, або зіткнутися із наслідками.

Про це заявила під час брифінгу спікер Державного департаменту США Теммі Брюс. Вона нагадала, що Трамп спочатку намагався добром вмовити Кремль на припинення війни в Україні.

"Він був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув", — сказала Брюс.

За словами спікера Держдепу, Трамп дуже серйозний у своєму намірі запровадити санкції проти Росії, а також вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту. Американський президент має всі повноваження для цього, тому до його заяв слід ставитися серйозно.

"Певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти. Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він – серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу", — резюмувала Брюс.

Нагадаємо: ще 28 липня президент США анонсував скорочення терміну для Росії, встановлений для завершення війни в Україні. Попри це, у Кремлі одразу відреагували на новий ультиматум Дональда Трампа. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна продовжиться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Захід переглядає стратегію стримування Росії: наразі Кремлю надсилають попередження замість миттєвих санкцій. Головна мета — змусити Москву переосмислити власну політику, поки наслідки ще можна змінити.

При цьому Трамп чим далі, тим все більше й більше втрачає терпіння, яке він демонстрував російському правителю Володимиру Путіну. Публічно кремлівські чиновники висміюють Трампа та його погрози. Проте єдине, на що сподіваються у Кремлі — що ембарго на російську нафту спричинить подорожчання у всьому світі, що призведе до зростання цін в самих США.