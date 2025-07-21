Київ під масованою атакою БПЛА: у місті лунають сильні вибухи, є наслідки

В одному з районів Києва спалахнула пожежа

Російські окупанти в ніч на 21 липня масовано атакували безпілотниками не тільки Харків, але й Київ. Внаслідок атаки ворога є наслідки, зокрема сталося займання на даху нежитлової будівлі.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, про постраждалих внаслідок атаки окупантів не повідомлялося.

"У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі встановлюються", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, зараз поблизу столиці перебуває до 25 БПЛА, приблизно така ж кількість вже знищена. Також до 40 дронів з різних областей летять у бік Києва. Відбиття атаки ворожих безпілотників у столиці продовжується. Кореспонденти "Телеграфу" та фото Ян Доброносов повідомили про сильні вибухи в Києві. Останній засняв відео, на якому добре чутно звуки атаки дронів на місто.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 18 липня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни атакували Запорізький район щонайменше дев'ятьма "шахедами". Внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду загинув 64-річний чоловік. Вночі ворог вдарив КАБами по житловій забудові. Виникла пожежа у кількох багатоповерхових будинках.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня росіяни завдали удару по Дніпру, місто за раз атакували близько десятка російських безпілотників. Внаслідок атаки на Дніпро загинула одна людина, ще 5 постраждали, троє з них — у тяжкому стані. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 16 липня, російська армія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий обстріл українських міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього з території Росії та окупованих регіонів України було випущено 400 дронів – 225 з них – "шахеди", решта — безпілотники-імітатори.